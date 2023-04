Eureeca lance une banque d’investissement numérique démocratisée

Partagez 0 Partages

Eureeca, spécialisée en Equity Crowdfunding présente en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, a annoncé, dans un communiqué, le lancement d’une banque d’investissement numérique démocratisée accessible via une plateforme en ligne élargie et une application pour offrir à tous un accès aux marchés de l’investissement en ligne.

La plateforme permettra de négocier sur le marché secondaire et de déployer une variété de produits bancaires d’investissement conçus pour les grands investisseurs institutionnels et les petits investisseurs individuels ; la plateforme et l’application permettront d’investir dans des entreprises en phase de croissance ou en phase de pré-IPO, de participer à des levées de fonds institutionnelles, ou par crowdfunding, et de détenir des parts dans de futures licornes potentielles.

Eureeca permet aux investisseurs de constituer un portefeuille d’entreprises à haut rendement potentiel et contrôlées, issues de différents marchés, secteurs et tailles, afin de diversifier leur exposition au risque et de maximiser leur rendement. De plus, la société vise désormais une expansion géographique et des produits par le biais d’acquisitions en mettant en relation les fondateurs avec des investisseurs institutionnels, et individuels, qui apportent une valeur ajoutée en fonction des besoins stratégiques et des plans d’expansion de chaque entreprise.

MC