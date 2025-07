Eutelsat et Orange renforcent leur partenariat avec un nouvel accord pluriannuel sur le segment LEO

Partagez 0 Partages



Le Groupe Eutelsat et Orange, l’un des principaux opérateurs télécoms et fournisseurs de services numériques au monde, ont signé un partenariat visant à renforcer le positionnement d’Orange dans le domaine des télécommunications par satellite en orbite basse (LEO) via la constellation de satellites OneWeb d’Eutelsat.

Ce nouvel accord vise à enrichir l’offre de services de connectivité par satellite d’Orange grâce aux solutions LEO d’Eutelsat, combinant haut débit, faible latence, résilience et souveraineté. Il permettra de répondre aux besoins des clients professionnels et gouvernementaux, où qu’ils se trouvent, tout en soutenant les services de backhaul des opérateurs mobiles.

En associant la couverture satellite de OneWeb à ses réseaux terrestres, Orange assurera une continuité de service optimale et des garanties de sécurité renforcées, s’inscrivant dans une démarche d’inclusion numérique. Les entreprises pourront ainsi accéder à des services critiques partout dans le monde, même dans les environnements les plus complexes et les régions les plus reculées ou mal desservies.

Cyril Dujardin, Président de la branche Connectivité d’Eutelsat, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer davantage le partenariat qui nous lie à Orange et d’accompagner son projet ambitieux d’offrir à ses clients des services de connectivité universels et ultra-performants. Les services LEO sont proposés de plus en plus comme une technologie à part entière par les grands opérateurs mondiaux de télécommunications. Eutelsat se félicite d’avoir été sélectionné par Orange pour enrichir l’offre de services que ce dernier propose à ses clients professionnels. »

Jean Louis Le Roux, Directeur des réseaux internationaux pour le Groupe Orange, a ajouté : « Pour Orange, investir dans la technologie LEO dont Eutelsat est actuellement le seul fournisseur européen, revêt une importance stratégique. Cette technologie nous permettra de proposer à nos clients, où qu’ils se trouvent, des services de connectivité performants, résilients, souverains et parfaitement adaptés à leurs besoins. La collaboration avec Eutelsat autour des services OneWeb est essentielle pour accompagner nos clients dans leur transformation numérique. »

Orange et Eutelsat sont engagés dans un partenariat de longue date. En effet, Orange est le revendeur exclusif des capacités du satellite KONNECT VHTS portant sur la fourniture du haut débit grand public en France aux termes d’un accord signé en 2020. Plus récemment, Orange Moyen-Orient & Afrique a conclu un accord avec Eutelsat en début d’année pour le déploiement des capacités d’EUTELSAT KONNECT permettant l’accès à Internet dans la zone de couverture du satellite.

Source : communiqué