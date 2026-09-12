Eutelsat et Skynopy lancent Global AKAR, un réseau mondial de stations au sol pour les satellites LEO

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Eutelsat et la start-up française Skynopy ont annoncé, le 9 septembre 2026 à Paris, la création de Global AKAR, un partenariat visant à développer l’une des plus grandes infrastructures terrestres définies par logiciel pour les services satellitaires. Le projet cible notamment l’observation de la Terre, les services en orbite, les centres de données orbitaux et les télécommunications.

Global AKAR s’appuiera sur le réseau mondial de stations au sol d’Eutelsat et sur les technologies d’orchestration logicielle de Skynopy. L’objectif est de permettre aux opérateurs de satellites d’accéder à une infrastructure mutualisée sans devoir construire et exploiter leurs propres systèmes au sol.

Le programme prévoit le déploiement de plus de 100 antennes opérationnelles sur des sites sélectionnés d’ici fin 2029, dans les bandes S, X et Ka. Le réseau doit permettre une connectivité quasi temps réel avec des satellites en orbite terrestre basse (LEO), avec une latence annoncée inférieure à trois minutes, contre environ une heure avec certaines technologies actuelles.

Global AKAR vise également des débits pouvant atteindre 10 Gbit/s, alors que les solutions actuelles citées par les partenaires se situent généralement entre 1 et 2 Gbit/s.

Skynopy apporte son logiciel d’orchestration et sa technologie de modem virtualisé, permettant notamment d’exploiter des antennes terrestres existantes. L’entreprise exploite actuellement 17 sites pour servir plusieurs dizaines de satellites. Eutelsat met de son côté à disposition son réseau mondial de stations au sol et son expérience de près de 50 ans dans l’exploitation des systèmes satellitaires.

Une première phase du projet, partiellement soutenue par le gouvernement français, a déjà permis de démontrer la faisabilité technique du concept à travers une infrastructure composée de trois antennes destinée à l’observation de la Terre.

À terme, Global AKAR doit répondre à la croissance des constellations LEO et à l’émergence de nouveaux usages spatiaux, notamment le traitement des données, les services en orbite et les capacités de calcul embarquées. Son architecture sécurisée est également présentée comme adaptée aux applications de défense et aux autres usages sensibles.

Le président français Emmanuel Macron a présenté Global AKAR comme une illustration de l’ambition de France 2030 dans le secteur spatial. Pour Skynopy et Eutelsat, l’enjeu est plus largement de faire du segment sol une infrastructure mutualisée capable d’accompagner l’expansion de l’économie spatiale en orbite basse.

D’après communiqué

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