En bref

Evidenze promeut un espace de données pour la recherche clinique en partenariat avec Telefónica.

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Evidenze, société offrant divers services au secteur public et aux entreprises des secteurs de la santé et des biotechnologies – notamment la gestion d’essais cliniques et le développement de solutions de santé numérique – a confié à Telefónica la mise en place de l’infrastructure nécessaire à la création d’un espace de données dédié à la santé. Cet espace facilitera la recherche clinique et accélérera le développement des technologies de santé. La création de cet environnement collaboratif vise à valoriser les données en facilitant leur réutilisation dans le cadre de la recherche, de l’analyse avancée et du développement de solutions innovantes.

Telefónica, par le biais de sa filiale Telefónica Tech et de Geprom – sa société d’ingénierie spécialisée dans l’automatisation industrielle et la numérisation – déploie la plateforme technologique pour construire cet espace de données, qui permettra aux entreprises du secteur de la santé espagnol de partager des informations et des services sans perdre leur souveraineté ni le contrôle de leurs données.

Cet espace de données permet de connecter les données des différents acteurs du secteur sans qu’il soit nécessaire de les intégrer physiquement dans un système unique. Il garantit également que l’accès aux données s’effectue selon des conditions prédéfinies et vérifiables. Chaque participant (établissements de santé, centres de recherche publics et privés, sociétés médicales, associations de patients, industries pharmaceutiques et de recherche clinique, ainsi que fournisseurs de solutions numériques et de services TIC) conserve la maîtrise de ses données, mais les met à disposition d’un écosystème partagé de manière sécurisée et anonymisée, conformément à des normes communes. Ceci facilite l’accès à ces informations et leur réutilisation cohérente, tout en protégeant la confidentialité des données des patients.

L’espace de données Evidenze est un environnement permettant de développer des cas d’usage liés à la recherche biomédicale, à la médecine personnalisée, au développement des technologies de la santé et à l’analyse des données et services cliniques. Evidenze a d’ailleurs collaboré avec Telefónica au développement de deux cas d’usage spécifiques, visant à analyser le traitement et la réponse à celui-ci chez les patients atteints de cancer, afin de permettre une prise en charge plus précise et personnalisée.

Le premier cas d’utilisation concernait la conception d’un modèle prédictif basé sur l’IA, capable d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de certains médicaments chez les patients atteints d’un cancer du pancréas métastatique non traité et d’anticiper l’apparition d’effets indésirables potentiels liés aux médicaments lors du cycle de traitement suivant. Le second cas d’utilisation permettra aux chercheurs de déterminer si les traitements anticancéreux administrés ou d’autres processus thérapeutiques complexes atteignent les résultats escomptés en termes de survie et de contrôle de la maladie, grâce à l’analyse exhaustive de toutes les données générées lors du suivi continu des patients au cours des différents cycles de traitement.

Pedro Lisbona, directeur d’Evidenze Data Space, déclare : « Chez Evidenze, nous sommes convaincus que les données de santé atteignent leur pleine valeur lorsqu’elles sont transformées en connaissances cliniques. Ceci n’est possible qu’en les partageant selon un modèle de gouvernance des données et dans un environnement de traitement sécurisé, conformément au règlement européen EHDS. Evidenze Data Space concrétise ce modèle grâce à un environnement fédéré qui accélère et optimise la recherche clinique en Europe, favorisant la production de données probantes et positionnant l’Espagne et Evidenze comme des leaders dans ce domaine. En connectant les différents acteurs de l’écosystème de la santé, cette plateforme contribue à faire progresser les données probantes issues du monde réel et la médecine personnalisée, tout en garantissant la confidentialité des données des patients et la souveraineté de chaque participant, et en mettant ces connaissances au service de meilleures décisions cliniques et d’une prise en charge améliorée des patients. »

Carlos Martínez, directeur de l’IA et des données chez Telefónica Tech, explique : « Les espaces de données représentent une formidable opportunité de création de valeur pour tous les secteurs économiques et sont essentiels à la stratégie de l’Union européenne en matière d’intelligence artificielle appliquée. Le développement de l’espace de données Evidenze favorise un environnement sécurisé, évolutif, interopérable et traçable, permettant aux entreprises du secteur de mutualiser leurs données et d’améliorer le fonctionnement du système de santé, tout en renforçant l’ambition de Telefónica de devenir le principal point d’accès aux technologies numériques pour les citoyens, les entreprises et les administrations publiques. »

Source: Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

5.1K
En bref

Ariana : Des coupures de réseau chez Tunisie Telecom suite à des travaux non coordonnés d’un opérateur privé





3.6K
En bref

Cyberattaques et intelligence artificielle : pourquoi la santé et la distribution pharmaceutique entrent dans une zone critique
3.4K
En bref

Tunis accueille la 1ère édition du « THE BRIDGE AI & HEALTHCARE Summit 2026 »
2.8K
En bref

National Youth Speak Forum 2026 : Le grand rendez-vous de la jeunesse et de l’innovation le 20 juin à Tunis
2.2K
En bref

Santé numérique : Sina Connect lance un assistant IA qui parle en “Derja” tunisienne
2.2K
L'actuTHD

Tunisie – Services administratifs : lancement de la Phase 2 de la plateforme d’interopérabilité inter-administrations
2.1K
L'actuTHD

Tunisie : Les appels voix sur le réseau fixe chutent de 40% en deux ans
2.1K
En bref

Lunettes RA, protège-dents connectés et imagerie mobile : comment les wearables révolutionnent notre quotidien
2.0K
En bref

Marc Murtra : «La souveraineté européenne exige de simplifier la réglementation, de développer nos propres technologies et d’accepter le risque d’échec»
2.0K
En bref

Zenith Technology, LEADER en Tunisie, présente ses solutions photovoltaïques au BIG 5 Green Africa 2026
2.0K
L'actuTHD

Rapport UIT 2025 : En Tunisie, un forfait Internet mobile de 5 Go représente 1,53 % du Revenu National Brut par habitant par mois
2.0K
En bref

Culture Tech : Le CMAM et l’Ambassade des États-Unis lancent une expérience VR/XR immersive à Ennejma Ezzahra
2.0K
En bref

Paiement mobile : la Tunisie lance le label national “TUNPAY” pour unifier l’écosystème
2.0K
En bref

Telenor IoT et Satellite annoncent un partenariat pour permettre une connectivité IoT terrestre-satellite transparente
2.0K
En bref

IA Éthique : Le Tunisien Hichem Besbes rejoint le réseau mondial d’experts de l’UNESCO
1.9K
En bref

La Tunisie parmi les meilleures performances mobiles des pays au niveau de vie comparable en 2026
1.9K
L'actuTHD

IPv6 en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom font la course en tête, le marché suit de loin
1.9K
En bref

Lancement des travaux d’élaboration du Répertoire National des Compétences et des Certifications de la Formation Professionnelle
1.9K
En bref

n8n Tunisia lance son premier meetup officiel à Hammamet
1.9K
En bref

Nokia bascule dans l’infrastructure de l’IA et ouvre un laboratoire d’innovation à la Silicon Valley
To Top