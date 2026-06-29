Evidenze promeut un espace de données pour la recherche clinique en partenariat avec Telefónica.

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Evidenze, société offrant divers services au secteur public et aux entreprises des secteurs de la santé et des biotechnologies – notamment la gestion d’essais cliniques et le développement de solutions de santé numérique – a confié à Telefónica la mise en place de l’infrastructure nécessaire à la création d’un espace de données dédié à la santé. Cet espace facilitera la recherche clinique et accélérera le développement des technologies de santé. La création de cet environnement collaboratif vise à valoriser les données en facilitant leur réutilisation dans le cadre de la recherche, de l’analyse avancée et du développement de solutions innovantes.

Telefónica, par le biais de sa filiale Telefónica Tech et de Geprom – sa société d’ingénierie spécialisée dans l’automatisation industrielle et la numérisation – déploie la plateforme technologique pour construire cet espace de données, qui permettra aux entreprises du secteur de la santé espagnol de partager des informations et des services sans perdre leur souveraineté ni le contrôle de leurs données.

Cet espace de données permet de connecter les données des différents acteurs du secteur sans qu’il soit nécessaire de les intégrer physiquement dans un système unique. Il garantit également que l’accès aux données s’effectue selon des conditions prédéfinies et vérifiables. Chaque participant (établissements de santé, centres de recherche publics et privés, sociétés médicales, associations de patients, industries pharmaceutiques et de recherche clinique, ainsi que fournisseurs de solutions numériques et de services TIC) conserve la maîtrise de ses données, mais les met à disposition d’un écosystème partagé de manière sécurisée et anonymisée, conformément à des normes communes. Ceci facilite l’accès à ces informations et leur réutilisation cohérente, tout en protégeant la confidentialité des données des patients.

L’espace de données Evidenze est un environnement permettant de développer des cas d’usage liés à la recherche biomédicale, à la médecine personnalisée, au développement des technologies de la santé et à l’analyse des données et services cliniques. Evidenze a d’ailleurs collaboré avec Telefónica au développement de deux cas d’usage spécifiques, visant à analyser le traitement et la réponse à celui-ci chez les patients atteints de cancer, afin de permettre une prise en charge plus précise et personnalisée.

Le premier cas d’utilisation concernait la conception d’un modèle prédictif basé sur l’IA, capable d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de certains médicaments chez les patients atteints d’un cancer du pancréas métastatique non traité et d’anticiper l’apparition d’effets indésirables potentiels liés aux médicaments lors du cycle de traitement suivant. Le second cas d’utilisation permettra aux chercheurs de déterminer si les traitements anticancéreux administrés ou d’autres processus thérapeutiques complexes atteignent les résultats escomptés en termes de survie et de contrôle de la maladie, grâce à l’analyse exhaustive de toutes les données générées lors du suivi continu des patients au cours des différents cycles de traitement.

Pedro Lisbona, directeur d’Evidenze Data Space, déclare : « Chez Evidenze, nous sommes convaincus que les données de santé atteignent leur pleine valeur lorsqu’elles sont transformées en connaissances cliniques. Ceci n’est possible qu’en les partageant selon un modèle de gouvernance des données et dans un environnement de traitement sécurisé, conformément au règlement européen EHDS. Evidenze Data Space concrétise ce modèle grâce à un environnement fédéré qui accélère et optimise la recherche clinique en Europe, favorisant la production de données probantes et positionnant l’Espagne et Evidenze comme des leaders dans ce domaine. En connectant les différents acteurs de l’écosystème de la santé, cette plateforme contribue à faire progresser les données probantes issues du monde réel et la médecine personnalisée, tout en garantissant la confidentialité des données des patients et la souveraineté de chaque participant, et en mettant ces connaissances au service de meilleures décisions cliniques et d’une prise en charge améliorée des patients. »

Carlos Martínez, directeur de l’IA et des données chez Telefónica Tech, explique : « Les espaces de données représentent une formidable opportunité de création de valeur pour tous les secteurs économiques et sont essentiels à la stratégie de l’Union européenne en matière d’intelligence artificielle appliquée. Le développement de l’espace de données Evidenze favorise un environnement sécurisé, évolutif, interopérable et traçable, permettant aux entreprises du secteur de mutualiser leurs données et d’améliorer le fonctionnement du système de santé, tout en renforçant l’ambition de Telefónica de devenir le principal point d’accès aux technologies numériques pour les citoyens, les entreprises et les administrations publiques. »

Source: Communiqué

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