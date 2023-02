Expérience live streaming : la Tunisie affiche la meilleure performance en Afrique du Nord

Partagez 2 Partages

La consommation de la vidéo, en live streaming notamment, a connu une hausse remarquable depuis l’arrivée de la 4G. Cette consommation est, d’ailleurs, amenée à augmenter davantage avec l’arrivée de la 5G. Selon Statista, les revenus du streaming vidéo (SVoD) devrait atteindre 95,35 milliards de dollars US au terme de l’année 2023. Le nombre d’utilisateurs devrait, lui, aussi, connaître une hausse pour atteindre 1,6 milliard d’utilisateurs en 2027.

Mais qu’en est-il de l’expérience utilisateur ? Opensignal a répondu à la question dans un récent rapport (Février 2023) sur la qualité de l’expérience de la vidéo en direct alors que le déploiement de la cinquième génération des réseaux mobiles; la 5G, s’accélère.

A travers des mesures réalisées sur des plateformes de streaming telles que YouTube ou Twitch, Opensignal a évalué les performances du streaming vidéo dans plusieurs zones géographiques dont la région Moyen-Orient et Afrique. Celle-ci vient en tête avec de bons résultats. Les meilleures performances ont été enregistrées en Turquie et au Bahreïn. Les deux pays sont presque à égalité : 46,1 et 46,2 points, respectivement.

Les Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite ont aussi obtenu de bons scores : 43,6 et 43,8 points respectivement. La Tunisie est, également, bien logée. Le pays affiche, d’ailleurs, la meilleure performance en Afrique du Nord. Avec un score de 44,9 points, il devance ses voisins le Maroc et l’Égypte notamment.

Côté Afrique subsaharienne, l’Afrique du Sud et le Kenya sont enregistrés des scores proches : 37,9 et 38,3 points, respectivement. Le score le plus bas à l’échelle de l’Afrique subsaharienne a été enregistré au Soudan : 25 points.

Opensignal a rappelé, dans son rapport, que visionner des vidéos en live streaming nécessitait des performances réseau différentes de celles qu’impliquent les services de vidéo à la demande (VOD), notamment en termes de bande passante.

NJ