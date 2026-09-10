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Facturation électronique aux ÉAU : le calendrier officiel et les obligations pour les entreprises

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Les Émirats arabes unis franchissent une étape décisive dans la numérisation de leur fiscalité avec la mise en place de la facturation électronique obligatoire. La décision ministérielle n° 66 de 2026 fixe une première échéance stratégique au 30 octobre 2026 : avant cette date, toutes les entreprises affichant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 50 millions de dirhams (AED) doivent désigner un prestataire de services agréé (ASP), en vue d’une mise en service obligatoire au 1er janvier 2027.

Pour les PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions AED, la désignation de l’ASP devra s’effectuer avant le 31 mars 2027, pour une mise en conformité au 1er juillet 2027. Cette mesure s’applique à l’ensemble des transactions B2B et B2G, y compris pour les sociétés implantées en zone franche et non assujetties à la TVA.

Sur le plan technique, la réforme impose l’émission de factures au format XML structuré (norme PINT AE) transmises via un prestataire agréé par la Federal Tax Authority (FTA). Les formats PDF et papier ne seront plus reconnus. Les factures devront être générées sous 14 jours après l’événement imposable, tandis que les contrevenants s’exposeront à des amendes réglementaires par infraction constatée (décision n° 106 de 2025).

D’après communiqué

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