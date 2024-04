Fast Compagny 2024: Infobip s’illustre au classement annuel des entreprises les plus innovantes

Partagez 0 Partages

Infobip, plateforme mondiale de communications cloud, figure cette année au prestigieux classement 2024 de des entreprises les plus innovantes établi par Fast Company.

Cette année encore, Fast Company a mis en avant les entreprises qui façonnent l’industrie et les cultures. Grâce à leur sens de l’innovation, ces entreprises ne cessent d’établir de nouvelles normes et de poser de nouveaux jalons au sein de différents secteurs économiques. A noter qu’en plus de son classement des 50 entreprises les plus innovantes du monde, Fast Company reconnaît également les efforts d’innovation de 606 autres entreprises opérant dans pas moins de 58 secteurs différentes et dans plusieurs régions du monde.

S’exprimant à propos de cette reconnaissance, Silvio Kutić, PDG d’Infobip, a déclaré : « L’innovation est au cœur de tout ce que nous entreprenons chez Infobip, c’est pourquoi nous sommes extrêmement ravis d’avoir été reconnus par Fast Company. Notre technologie transforme la manière avec laquelle les entreprises interagissent avec leurs clients dans de nombreux domaines, allant de l’automobile, au commerce de détail et des services financiers, en passant par la santé et les services sociaux. Notre technologie innovante et disruptive est applicable à tous les domaines. L’infrastructure cloud, les applications de chat conversationnel et l’intelligence artificielle générative permettent des conversations fructives et efficaces entre entreprises et consommateurs, enrichissant ainsi l’expérience utilisateur et consolidant les parcours clients en les rendant beaucoup plus fluides. Nous sommes là pour aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique, par le biais d’interactions bidirectionnelles plus intuitives avec les clients, et ce via différents canaux et applications de chat. »

Première licorne croate, Infobip collabore avec des entreprises telles qu’Uber, Bolt et Cabify pour bouleverser le secteur de la mobilité et transformer la communication client. En travaillant avec Uber en Inde, Infobip a développé un chatbot géré par l’IA qui permet aux clients de commander automatiquement des trajets via WhatsApp. Cette initiative, qui est une première mondiale, a permis de créer une expérience de réservation d’un tout autre niveau pour les clients d’Uber.

En février dernier, Infobip s’était associé au groupe Podravka, une multinationale croate de premier plan, dans le but de lancer “SuperfoodChef AI by Coolinarika”. Cet assistant intelligent qui est à la pointe de l’intelligence artificielle est un témoignage incroyable de la puissance de l’IA. Et pour cause, il a été conçu pour permettre aux utilisateurs d’opérer des choix alimentaires plus sains et de lutter contre l’augmentation des taux d’obésité en Croatie.

Infobip a également aidé l’entreprise d’assurance numérique LAQO à adopter, pour la première fois au sein du secteur de la fintech en Europe, un assistant pour le support client entièrement digital géré par GPT. Infobip a également créé un chatbot capable de fournir des réponses ultra-rapides, accessibles et personnalisées à toutes les questions formulées par les clients.

L’emblématique classement annuel des entreprises les plus innovantes du monde qui est établi par Fast Company figure parmi les classements les plus suivis de la planète. Les rédacteurs et journalistes de Fast Company identifient minutieusement les différentes entreprises qui font progresser le monde et les industries. Ils évaluent des milliers de candidatures à travers un processus de sélection qui est ultra-compétitif. Les résultats obtenus permettent de formuler un guide exhaustif qui couvre tout le spectre actualisé en matière d’innovation, et qui rassemble différents types d’entreprises, allant des startups en phase initiale à certaines des entreprises les plus développées au monde. Le classement de Fast Company des entreprises les plus innovantes au monde est disponible en ligne. Il sera disponible dans l’application iTunes et en kiosque à partir du 26 mars. Le hashtag pour accéder à ce classement est le suivant : #FCMostInnovative.

« Notre classement des entreprises les plus innovantes offre à la fois un regard complet sur l’économie de l’innovation et un instantané sur les tendances commerciales les plus importantes qui ont défini l’année », a déclaré Brendan Vaughan, rédacteur en chef de Fast Company. « Nous avons noté au moins une innovation extraordinaire par domaine en 2023, en plus de voir émerger nombre de grandes tendances parmi lesquelles: l’empreinte croissante et l’impact de l’IA, le retour triomphant des événements en direct, ainsi que d’énormes avancées dans le domaine des technologies climatiques. Aujourd’hui, le monde doit faire face à plusieurs défis redoutables sur de nombreux fronts, mais les solutions que nous célébrons à travers le MIC me donnent beaucoup d’espoir pour l’avenir. »

Fast Company organisera, le 16 mai prochain, le Sommet et le Gala des entreprises les plus innovantes au monde. Le sommet se déroulera sur une matinée et sur un après-midi. Il sera suivi d’un gala dédié au réseautage, accompagné d’un dîner et d’une cérémonie de présentation des lauréats. Cet événement rendra également hommage aux lauréats des entreprises les plus innovantes au monde. Il offrira en outre un aperçu intéressant sur les tendances commerciales les plus originales, en plus d’apporter différents conseils aux entreprises pour les aider à mieux innover en 2024.

Notons enfin qu’en septembre 2023 et lors de la première édition du Magic Quadrant™ organisée par Gartner pour le marché de la plateforme de communication en tant que service (CPaaS), Infobip avait été reconnue pour sa capacité d’exécution et récompensée pour la complétude de sa vision.

