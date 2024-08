FEG (Feed Every Gorilla) lance sa plateforme crypto aux Émirats arabes unis

Partagez 0 Partages

FEG (Feed Every Gorilla) a officiellement lancé sa plateforme révolutionnaire SmartDeFi aux Émirats arabes unis, marquant une étape importante dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi).

En permettant aux utilisateurs de créer leurs propres jetons de crypto-monnaie sans avoir besoin de faire appel à des développeurs spécialisés, la barrière à l’entrée la plus redoutable est supprimée, rendant l’espace crypto plus accessible que jamais.

À la pointe de l’innovation axée sur l’utilisateur, la plateforme SmartDeFi est non seulement facile à utiliser, mais offre également un nouveau niveau de transparence, un élément important dans ce qui est souvent perçu comme un secteur complexe. Attrayante aussi bien pour les investisseurs débutants en crypto-monnaies que pour les acteurs établis, elle offre une gamme d’outils financiers au sein d’un écosystème entièrement sécurisé, permettant aux utilisateurs de générer des revenus passifs et de faire fructifier leurs portefeuilles d’investissement.

Dubaï, avec son approche visionnaire et son engagement indéfectible à adopter des technologies qui stimuleront la croissance économique et la diversification futures, est devenue l’épicentre de l’innovation en matière de cryptomonnaie. Le projet FEG a reçu une distinction DeFi de premier plan lors de la Crypto Dubai Expo en 2022 et, avec une capitalisation boursière d’environ 37 millions de dollars (135 millions d’AED), la plateforme est en train de forger la création d’un écosystème DeFi robuste et digne de confiance.

«La position avant-gardiste des Émirats arabes unis sur la crypto-monnaie en fait l’endroit idéal pour notre dernière aventure », a déclaré Ste Cha, responsable du marketing mondial chez FEG. « J’avais dit que nous reviendrions après avoir remporté le prix de la meilleure technologie DeFi à la Crypto Dubai Expo, et nous y sommes. Dubaï est le lieu où l’ambition rencontre l’opportunité, et nous adorons absolument les Émirats arabes unis. L’ouverture et l’empressement du gouvernement à l’égard de la crypto-monnaie ont placé le pays en tête de liste de tout le monde : tout le monde veut être à Dubaï.

«Ce que nous proposons est une plateforme qui fait tomber les barrières, permettant aux utilisateurs de lancer leurs propres jetons de manière simple et accessible.»

Le nom FEG signifie Feed Every Gorilla, symbolisant une éthique axée sur la communauté et visant à garantir la prospérité de tous les membres de sa communauté, et reflétant son engagement envers des pratiques financières inclusives et éthiques.

Dans le paysage cryptographique dynamique des Émirats arabes unis, la plateforme SmartDeFi de FEG innove non seulement mais uniformise également les règles du jeu pour les investisseurs de tous types, offrant à davantage de personnes la possibilité de participer et de bénéficier de ce secteur en pleine croissance.

Alors que FEG élargit sa base d’utilisateurs et sa présence sur le marché critique des Émirats arabes unis, elle reste fidèle à ses valeurs fondamentales de transparence, de durabilité et d’engagement communautaire. Le lancement de SmartDeFi devrait avoir un impact durable sur la scène mondiale de la DeFi, révolutionnant la façon dont les gens interagissent avec la finance numérique.

Source : Communiqué