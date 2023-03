FEJA : le plus grand événement Esport d’Afrique s’installe à Dakar

Partagez 0 Partages

Après six éditions successives organisées à Abidjan, Paradise Game (http://ParadiseGame.net), acteur majeur de l’esport et de l’edtech en Afrique, en collaboration avec VISA, délocalise le FEJA (Festival de l’Electronique et du Jeu Vidéo d’Afrique), événement de référence du jeu vidéo sur le continent, à Dakar du 18 au 19 Mars 2023 au Seanema du Sea Plaza.L’occasion pour les meilleurs joueurs du continent de se retrouver pour des tournois organisés en collaboration avec l’association Sen games et pour les passionnés de jeux vidéo de profiter d’activités ludiques et éducatives le temps d’un week-end.

Première édition du FEJA à Dakar, cette initiative s’inscrit dans le programme régional lancé par Paradise Game et VISA en novembre dernier à Abidjan. Ce programme ambitieux vise à renforcer l’utilisation des cartes prépayées VISA par les jeunes et à promouvoir l’éducation financière par le jeu.

Depuis 2017, Paradise Game organise à Abidjan, le FEJA, le plus grand rendez-vous consacré aux gamers et aux passionnés de jeux vidéo. Véritable plateforme de rencontre et de partage entre acteurs de l’écosystème, l’événement est diffusé dans le monde entier via internet. Au fil des années, le FEJA a réussi à se positionner comme l’événement incontournable du jeu vidéo et est aujourd’hui suivi par plusieurs dizaines de milliers de jeunes africains.

Ce rassemblement annuel favorise l’intégration et l’inclusion des jeunes à divers programmes notamment dans le domaine de l’éducation. Une opportunité qui a favorisé le rapprochement avec le leader mondial VISA en vue de promouvoir l’éducation financière et de faciliter l’accès aux cartes prépayées à la cible jeune.

C’est dans cet élan qu’à l’occasion du FEJA 6, des centaines de milliers de jeunes ivoiriens ont pu bénéficier d’un vaste programme d’initiation à l’éducation financière, une des préoccupations croissantes des pouvoirs publics au niveau national et international.

Fort de cette expérience réussie, les partenaires ont décidé de rééditer l’exploit en lançant au mois de mars la première édition du FEJA Dakar (www.FEJA.sn). Un choix justifié par la présence d’une large communauté de gamers au Sénégal, un écosystème dynamique et une population jeune.

L’ouverture du festival a eu lieu le Mercredi 15 Mars 2023 à 9h à la Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER) avec des panels et conférences. A sa suite est prévu un hackathon qui durera 48h au cours desquelles des d’étudiants et jeunes professionnels devront créer un jeu vidéo.

Le FEJA DAKAR se tiendra au Seanema du Sea Plaza de Dakar, du 18 au 19 Mars 2023 avec au programme des tournois esports, des concours de dessin manga, des défilés de cosplay, et diverses activités otakus.

Sidick Bakayoko, Fondateur de Paradise Game, a indiqué : “Le FEJA est une initiative qui se veut fédératrice des jeunes autour d’une passion commune. Elle ambitionne de faire découvrir aux familles ce que les jeux vidéo peuvent offrir en termes de divertissement mais aussi en termes de création de valeur et de richesses. Les industries culturelles et créatives notamment les jeux vidéo représentent une opportunité de taille pour les jeunes qui veulent faire carrière dans les TIC ou souhaitent se lancer dans l’entreprenariat”.

Ismahill Diaby, Directeur General Afrique de l’Ouest et Centrale Visa, a précisé : ” Notre partenariat avec Paradise Game sur le FEJA vise à éduquer et à soutenir une industrie florissante et dynamique. Il s’agit d’une vaste industrie mondiale à croissance rapide qui touche de nombreux secteurs, y compris les paiements. L’essor des jeux vidéo en ligne se situe à l’intersection de l’approche « pay to play » de l’industrie. En tant qu’acteur clé de l’écosystème du paiement digital, Visa doit soutenir de telles initiatives avec la mise à disposition de solutions adaptées à leurs besoins telles que les cartes virtuels ou physiques prépayées pour les paiements en ligne, des solutions d’acceptation de paiements en ligne etc. La communauté mondiale des joueurs en ligne a dépassé les 3 milliards de personnes en 2022, soit près d’un tiers de la population mondiale. Le nombre de joueurs actifs a augmenté de plus d’un milliard en seulement sept ans (soit une augmentation de 32 %) et le nombre de joueurs devrait atteindre 3,32 milliards d’ici 2024. Notre objectif en soutenant de telles initiatives et de voir la communauté des joueurs en Afrique de l’Ouest et du Centre continuer de grandir. Avec les offres de l’industrie du jeu et ses diverses sources de revenus, une expérience de transaction en ligne simple, transparente et intégrée est impérative pour l’utilisateur sur un marché estimé à 197,11 milliards de dollars...”

Communiqué