En bref

FiiO lance le FG3 : un casque gaming à architecture audio coaxiale

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

FiiO introduit le FG3 (69,99 €), son premier casque gaming circum-aural filaire. Le constructeur y intègre une ingénierie acoustique directement issue de ses solutions audio traditionnelles.

Le FG3 utilise un système fermé de haut-parleurs coaxiaux doubles. Il associe un transducteur dynamique de 50 mm (basses/médiums) et un second de 16 mm plaqué titane (aigus), séparés par un filtre électronique à deux voies. Cet alignement sur un même axe harmonise la phase et la directivité. Les caractéristiques techniques affichent une réponse en fréquence de 10 Hz à 40 kHz, une impédance de 32 Ω et une sensibilité de 100 dB/mW.

Le casque embarque une puce DSP double cœur, un DAC (jusqu’à 192 kHz / 24 bits) et un amplificateur de 80 mW, gérant un algorithme de son surround virtuel 7.1. FiiO élimine le besoin de logiciel dédié : le paramétrage de l’égaliseur à 10 bandes s’effectue sur le navigateur via FiiO Control WEB, puis les profils sont sauvegardés directement dans la mémoire interne du casque.

Le FG3 dispose d’un micro détachable à réduction de bruit ambiant (ENC) et retour matériel ajustable. Connecté en USB-C/A, il prend en charge les protocoles UAC 1.0 et UAC 2.0, assurant un fonctionnement Plug-and-Play sur Windows, smartphones, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Côté confort, ce modèle pliable de 315 g propose un arceau en acier, une force de serrage de 3,8 N et des coussinets en mousse à mémoire de forme.

D’après communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Plus Populaires

5.2K
En bref

Ariana : Des coupures de réseau chez Tunisie Telecom suite à des travaux non coordonnés d’un opérateur privé





3.8K
En bref

Cyberattaques et intelligence artificielle : pourquoi la santé et la distribution pharmaceutique entrent dans une zone critique
3.6K
En bref

Tunis accueille la 1ère édition du « THE BRIDGE AI & HEALTHCARE Summit 2026 »
3.0K
En bref

National Youth Speak Forum 2026 : Le grand rendez-vous de la jeunesse et de l’innovation le 20 juin à Tunis
2.4K
En bref

Santé numérique : Sina Connect lance un assistant IA qui parle en “Derja” tunisienne
2.3K
L'actuTHD

Tunisie – Services administratifs : lancement de la Phase 2 de la plateforme d’interopérabilité inter-administrations
2.3K
L'actuTHD

Tunisie : Les appels voix sur le réseau fixe chutent de 40% en deux ans
2.2K
En bref

Lunettes RA, protège-dents connectés et imagerie mobile : comment les wearables révolutionnent notre quotidien
2.2K
En bref

Zenith Technology, LEADER en Tunisie, présente ses solutions photovoltaïques au BIG 5 Green Africa 2026
2.2K
L'actuTHD

Rapport UIT 2025 : En Tunisie, un forfait Internet mobile de 5 Go représente 1,53 % du Revenu National Brut par habitant par mois
2.2K
En bref

Marc Murtra : «La souveraineté européenne exige de simplifier la réglementation, de développer nos propres technologies et d’accepter le risque d’échec»
2.2K
En bref

Culture Tech : Le CMAM et l’Ambassade des États-Unis lancent une expérience VR/XR immersive à Ennejma Ezzahra
2.1K
En bref

Telenor IoT et Satellite annoncent un partenariat pour permettre une connectivité IoT terrestre-satellite transparente
2.1K
En bref

IA Éthique : Le Tunisien Hichem Besbes rejoint le réseau mondial d’experts de l’UNESCO
2.1K
En bref

La Tunisie parmi les meilleures performances mobiles des pays au niveau de vie comparable en 2026
2.0K
L'actuTHD

IPv6 en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom font la course en tête, le marché suit de loin
2.0K
En bref

n8n Tunisia lance son premier meetup officiel à Hammamet
2.0K
En bref

Lancement des travaux d’élaboration du Répertoire National des Compétences et des Certifications de la Formation Professionnelle
2.0K
En bref

Nokia bascule dans l’infrastructure de l’IA et ouvre un laboratoire d’innovation à la Silicon Valley
2.0K
En bref

UMIDIGI lance le « Next Duo » : Deux nouveaux smartphones pour une stratégie double
To Top