FiiO lance le FG3 : un casque gaming à architecture audio coaxiale

Partagez 0 Partages

FiiO introduit le FG3 (69,99 €), son premier casque gaming circum-aural filaire. Le constructeur y intègre une ingénierie acoustique directement issue de ses solutions audio traditionnelles.

Le FG3 utilise un système fermé de haut-parleurs coaxiaux doubles. Il associe un transducteur dynamique de 50 mm (basses/médiums) et un second de 16 mm plaqué titane (aigus), séparés par un filtre électronique à deux voies. Cet alignement sur un même axe harmonise la phase et la directivité. Les caractéristiques techniques affichent une réponse en fréquence de 10 Hz à 40 kHz, une impédance de 32 Ω et une sensibilité de 100 dB/mW.

Le casque embarque une puce DSP double cœur, un DAC (jusqu’à 192 kHz / 24 bits) et un amplificateur de 80 mW, gérant un algorithme de son surround virtuel 7.1. FiiO élimine le besoin de logiciel dédié : le paramétrage de l’égaliseur à 10 bandes s’effectue sur le navigateur via FiiO Control WEB, puis les profils sont sauvegardés directement dans la mémoire interne du casque.

Le FG3 dispose d’un micro détachable à réduction de bruit ambiant (ENC) et retour matériel ajustable. Connecté en USB-C/A, il prend en charge les protocoles UAC 1.0 et UAC 2.0, assurant un fonctionnement Plug-and-Play sur Windows, smartphones, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Côté confort, ce modèle pliable de 315 g propose un arceau en acier, une force de serrage de 3,8 N et des coussinets en mousse à mémoire de forme.

D’après communiqué

Partagez 0 Partages