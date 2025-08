Fin des OTP par SMS et email aux Émirats : les banques passent à l’authentification intégrée

Partagez 0 Partages



À partir du 25 juillet 2025, les banques des Émirats arabes unis cessent d’envoyer les codes d’authentification à usage unique (OTP) par SMS ou email pour valider les transactions bancaires en ligne. Cette décision, prise sous l’égide de la Banque centrale des Émirats, marque une étape importante dans la modernisation des services bancaires numériques.

Cette mesure vise à renforcer la sécurité des opérations financières, alors que les méthodes traditionnelles d’authentification – en particulier les SMS – sont devenues vulnérables aux techniques de fraude telles que le SIM swapping, le phishing ou l’exploitation de failles dans les protocoles de messagerie. Les institutions bancaires vont progressivement migrer vers des systèmes d’authentification intégrés aux applications mobiles.

Désormais, les clients devront approuver leurs paiements directement dans l’application de leur banque, via une notification push, une authentification biométrique (empreinte digitale ou reconnaissance faciale) ou d’autres mécanismes cryptographiques sécurisés. Cette approche permet non seulement de mieux protéger les utilisateurs, mais aussi d’améliorer l’expérience client en réduisant la dépendance au réseau mobile et aux canaux de messagerie.

La transition, qui commence fin juillet, s’étalera sur plusieurs mois. Elle devrait être achevée d’ici mars 2026, date à laquelle l’ensemble du secteur bancaire émirien devra avoir définitivement abandonné les OTP envoyés par SMS ou email. Durant cette période, les banques fourniront un accompagnement à leurs clients afin de faciliter l’adoption des nouveaux modes d’authentification.

Plusieurs experts saluent cette initiative. Jay Adrian Tolentino, conseiller financier aux Émirats, souligne que ces méthodes sont non seulement plus sûres, mais aussi plus transparentes, car elles permettent aux utilisateurs de voir clairement les détails de chaque transaction avant de la valider. Kartik Iyer, créateur de contenu spécialisé en finance, rappelle que l’évolution des menaces numériques justifie pleinement ce changement.

En adoptant l’authentification via application mobile, les Émirats arabes unis rejoignent une tendance mondiale qui vise à sécuriser davantage les services bancaires tout en simplifiant leur usage. Ce changement représente un pas de plus vers une infrastructure financière plus résiliente, adaptée aux défis de la transformation numérique.

W.N et IA