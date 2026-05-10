Finansya.tn : La première plateforme intelligente d’aide à la décision boursière lancée en Tunisie

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Finansya.tn, première plateforme intelligente d’aide à la prise de décision sur le marché de la Bourse de Tunis, est officiellement entrée en service au début du mois de mai 2026. Développée par Finansya Lab, cette solution technologique transforme les données boursières complexes en outils d’analyse actionnables.

Un écosystème d’analyse inspiré des standards internationaux

Conçue sur mesure pour le marché tunisien, Finansya.tn propose un véritable écosystème de terminaux d’analyse. Inspirée des terminaux Bloomberg, la plateforme centralise l’essentiel du marché à travers des outils d’analyse technique, fondamentale et quantitative. Accessible via n’importe quel navigateur sur ordinateur ou mobile, elle offre un espace de travail unique permettant aux investisseurs d’effectuer une analyse complète en seulement quelques secondes grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle et de graphiques de dernière génération.

Un outil de transparence pour les investisseurs particuliers

Le projet est porté par Achref Sayadi, ingénieur et entrepreneur tunisien doté d’une solide expertise dans le développement de solutions digitales orientées vers les marchés financiers. Pour le fondateur, l’objectif est clair : offrir aux investisseurs particuliers une solution intelligente pour analyser le marché boursier tunisien et prendre des décisions basées sur des données objectives, neutres et connectées directement aux sources du marché.

Il est à noter que la plateforme s’adresse à des utilisateurs disposant des connaissances nécessaires pour exploiter ces données, ses contenus étant diffusés à titre purement indicatif et pédagogique.

Ambitions internationales : Cap sur le Maroc

Finansya Lab ne compte pas s’arrêter aux frontières tunisiennes. L’entreprise prévoit déjà un développement sur le marché marocain dans les prochaines années. Achref Sayadi souligne que la Bourse de Casablanca, portée par un écosystème financier mature, structuré et résilient, constitue le marché le plus propice à l’expansion de cette technologie à l’échelle régionale.

D’après communiqué

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