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FinTech : IntiGo lance le « Colis Virtuel » pour démocratiser l’accès aux services numériques en Tunisie

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Pour de nombreuses plateformes digitales et acteurs de l’e-commerce en Tunisie, le paiement en ligne reste un frein majeur. Entre la réticence d’une partie des consommateurs à utiliser leur carte bancaire sur Internet et le faible taux de bancarisation, le taux d’abandon des paniers lors de l’achat de services numériques (abonnements, billets, codes d’activation) demeure élevé.

Pour répondre à cette problématique bien spécifique au marché local, la startup tunisienne de livraison IntiGo vient de dévoiler une solution innovante baptisée le « Colis Virtuel », comme l’a annoncé Bassem Bouguerra, CEO de Intigo sur LinkedIN.

Le “Paiement à la livraison” appliqué au digital

Le concept du « Colis Virtuel » adapte le modèle ultra-populaire du paiement en espèces à la livraison (Cash on Delivery) aux produits immatériels. Le fonctionnement se veut simple et fluide pour les marchands et les clients :

  1. Transmission du contenu : Le vendeur transmet à IntiGo l’élément numérique à délivrer (code d’activation, billet au format PDF, abonnement, etc.).
  2. Collecte physique : Un livreur de la startup se déplace chez le client final pour encaisser le paiement en espèces.
  3. Livraison instantanée : Dès que l’argent est collecté par le livreur, le contenu numérique est immédiatement débloqué et envoyé de manière automatisée au client.

Un levier de croissance pour les startups et plateformes locales

En capitalisant sur son réseau logistique qui garantit une livraison le jour même dans la plupart des régions tunisiennes, IntiGo propose une alternative concrète pour toucher une clientèle jusqu’ici hors de portée des plateformes 100% digitales.

Pour les entreprises de l’écosystème numérique, cette solution présente plusieurs avantages stratégiques :

  • Réduction drastique du taux d’abandon de panier lié aux blocages ou craintes du paiement en ligne.
  • Inclusion commerciale en ouvrant l’accès aux services numériques aux Tunisiens non bancarisés ou sans carte de paiement.
  • Intégration technique simple avec les plateformes existantes pour automatiser le traitement des commandes.

Avec ce pivot intelligent aux frontières de la logistique et de la FinTech, IntiGo confirme sa volonté de lever les barrières structurelles de l’e-commerce en Tunisie. Les professionnels intéressés peuvent dès à présent créer leur compte sur le site officiel de la startup pour intégrer cette solution.

WN d’après communiqué

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