Fintech : Konnect et Eklectic signent un mémorandum d’entente stratégique

Konnect, startup spécialisée dans la fintech et fournisseur de solutions de paiement, est fière d’annoncer la signature d’un protocole d’accord avec Eklectic, agrégateur de services à valeur ajoutée.

Cet accord, conclu dans le cadre du prestigieux événement Gitex Africa, marque une étape significative dans le secteur de la technologie et témoigne de l’engagement de Konnect et d’Eklectic à renforcer l’inclusion digitale et financière en Afrique.

Grâce à la synergie de leur expertise et de leurs ressources, Eklectic et Konnect collaboreront pour améliorer l’accès aux services et contenus numériques et ouvrir de nouvelles opportunités aux individus et aux entreprises sur les marchés africains.

Eklectic a pour mission de rendre les contenus à valeur ajoutée plus accessibles à un public plus large tout en permettant aux entreprises de captiver leurs clients avec des expériences utilisateur de haute qualité. Avec une attention portée à la simplicité et à la commodité, l’entreprise permet aux utilisateurs de consommer directement du contenu via leurs opérateurs mobiles en utilisant des méthodes de paiement non traditionnels telle que la méthode de paiement par connexion directe (DCB).

De son côté, en tant que start-up spécialisée dans la fintech, Konnect s’engage à fournir l’infrastructure adéquate en donnant accès à des moyens de paiements simples, abordables et sécurisés.

En exploitant leur vision commune et leurs technologies complémentaires, Eklectic et Konnect sauront fournir du contenu numérique à valeur ajoutée à un public plus large, en utilisant des méthodes de paiement non traditionnelles pour permettre un accès fluide et pratique aux services numériques, impactant ainsi et de manière positive les communautés africaines.

«Nous avons déjà collaboré avec Konnect par le passé et ils se sont toujours démarqués par leur dévouement et leur réactivité.» a déclaré Anis Abidi, CEO de Eklectic .«Devenir des partenaires officiels est une étape importante et cela nous remplit de fierté. Notre objectif est de créer un écosystème influent qui stimule la consommation de contenu numérique.»

Amin Ben Abderrahman, fondateur et CEO de Konnect, a également exprimé son enthousiasme pour cette collaboration en ajoutant : «Notre partenariat avec Eklectic correspond parfaitement à notre vision et nous sommes convaincus qu’il saura accélérer l’inclusion digitale et financière en Afrique.»

Eklectic et Konnect partagent tous deux un profond engagement à autonomiser les communautés en Afrique grâce à des outils et des technologies innovants et sont déterminés à créer un impact significatif qui façonnera l’avenir du continent.

