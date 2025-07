Flouci dément toute fuite de données personnelles et renforce sa promesse de sécurité

Partagez 0 Partages



À la suite d’allégations de piratage relayées sur plusieurs groupes Telegram, la startup Flouci publie un communiqué pour démentir ces rumeurs. Nous le relayons ici dans son intégralité.

On souhaite rassurer toute notre communauté : l’équipe Flouci suit de près ce qui circule dernièrement sur certains groupes Telegram, concernant la publication de données personnelles (comme des cartes d’identité ou des photos), présentées comme étant liées à des utilisateurs de Flouci.

Ce qu’on peut vous confirmer après nos premières vérifications :

Les données et images partagées ne parviennent pas de notre plateforme.

Concernant les captures d’écran montrant des transactions, nous précisons qu’il s’agit d’anciennes opérations passées via l’application. Les dates de ces opérations ont été volontairement masquées pour induire en erreur.

Il n’y a eu aucun piratage ni fuite dans nos systèmes. Tout a été vérifié par nos équipes techniques.

Vos données sont bien protégées, grâce à un chiffrement avancé, des systèmes sécurisés, et une surveillance régulière par nos spécialistes.

À propos de la sécurité chez Flouci

Chez Flouci, on applique toujours des règles très strictes pour protéger vos données.

On suit les normes officielles exigées dans le domaine, et on améliore nos systèmes en continu pour garantir votre sécurité.

La plateforme respecte aussi les standards nationaux et internationaux en matière de protection des données.

Conseils pour protéger votre compte et éviter les tentatives de fraude

On a remarqué des tentatives de phishing via des messages ou contenus trompeurs diffusés sur les réseaux sociaux. Le but est souvent de vous pousser à partager des informations personnelles pour voler votre argent ou vos données. Pour vous protéger :

Ne partagez jamais votre code de validation (OTP), votre code PIN ou toute information personnelle liée à votre compte, même si on vous dit que ça vient de l’équipe Flouci. Ne publiez pas vos données personnelles (comme votre numéro de téléphone, votre photo ou votre CIN) sur les réseaux sociaux ou des sites douteux. Contactez-nous uniquement via l’application ou notre site officiel. Notre équipe est toujours là pour vous aider, si vous avez un doute ou une question.

Votre confiance est ce qui nous motive chaque jour. Et on reste engagés à vous offrir un service sécurisé, légal, simple et utile pour tous les Tunisiens.

