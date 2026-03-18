Fondation AfricaNenda : Les paiements instantanés se développent rapidement à travers l’Afrique

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La Fondation AfricaNenda a publié son rapport annuel 2025, qui révèle une année charnière pour les systèmes de paiement instantané inclusifs en Afrique. Le rapport documente des lancements nationaux à une vitesse record, des mesures politiques continentales audacieuses et une augmentation des volumes de transactions, démontrant ainsi que les paiements interopérables et en temps réel deviennent une réalité sur tout le continent africain.

En 2025, AfricaNenda a soutenu sept initiatives de mise en œuvre et d’amélioration des systèmes de paiement instantanés inclusifs (SPII) et a contribué au lancement de deux systèmes nationaux, démontrant ainsi qu’une infrastructure de paiement interopérable et en temps réel peut être déployée en quelques mois, et non en plusieurs années. Ces résultats confirment un message clé du rapport : grâce à un leadership fort des banques centrales et à des partenariats coordonnés, les paiements instantanés inclusifs peuvent être mis en place plus rapidement et à moindre coût qu’on ne le pensait.

« Nous avons déconstruit le mythe selon lequel le lancement d’un système de paiement national prendrait trois à quatre ans », a déclaré le Dr Robert Ochola, Directeur Général de la Fondation AfricaNenda. « En 2025, nous sommes passés résolument de la préparation à la mise en œuvre. La technologie fonctionne. Les partenariats fonctionnent. L’appropriation locale est forte. Et surtout, l’impact est concret. » AfricaNenda a accompagné le déploiement du système de paiement instantané par mobile money du Libéria en seulement 73 jours, un des déploiements nationaux les plus rapides du continent. Initialement dédié au versement des salaires des fonctionnaires, permettant à ces derniers de percevoir leur rémunération en moins d’une minute, le système s’est depuis étendu aux transactions entre particuliers. Depuis son lancement, la plateforme a traité près d’un million de transactions, pour un montant total de plus de 11 millions de dollars américains, sans aucune interruption de service.

« L’expérience du Libéria montre que rapidité et qualité ne sont pas incompatibles », a précisé Akinwale Goodluck, Directeur Général Adjoint d’AfricaNenda. « Lorsque le leadership et les partenariats sont alignés et que l’exécution est rigoureuse, la transformation est rapide. » AfricaNenda a soutenu la modernisation d’eKash au Rwanda, en déployant un modèle ouvert et inclusif à l’échelle nationale, en collaboration avec RSwitch, la plateforme nationale de paiement électronique du Rwanda. Le système modernisé repose désormais sur une architecture open source conçue pour l’évolutivité et l’indépendance à long terme. La plateforme améliorée traite environ 1,5 million de transactions par mois, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2024, et intègre des institutions de microfinance et des coopératives d’épargne afin d’élargir l’accès aux services pour les communautés les plus défavorisées.

« Les paiements instantanés inclusifs visent à favoriser la participation », a dit Sabine Mensah, directrice générale adjointe d’AfricaNenda. « Chaque système que nous contribuons à lancer ou à améliorer élargit les opportunités économiques. » AfricaNenda a réalisé des progrès significatifs en matière de coordination réglementaire des paiements transfrontaliers. En partenariat avec la Commission de l’Union africaine, AfricaNenda a fait progresser les travaux sur une proposition d’harmonisation réglementaire pour un cadre de services de paiement transfrontaliers visant à harmoniser les cadres réglementaires afin de permettre des paiements instantanés transfrontaliers sans faille.

Au-delà des initiatives nationales, AfricaNenda a continué de renforcer l’écosystème des paiements dans son ensemble par le biais du plaidoyer, de la recherche et du renforcement des capacités. Le lancement de son rapport phare, « État des Systèmes de Paiement Instantané Inclusifs (SIIPS) 2025 », a réuni 180 participants en présentiel, ainsi que des participants en ligne et des milliers de spectateurs en direct, rassemblant des gouverneurs de banques centrales, des décideurs politiques et des dirigeants du secteur financier afin de faire progresser le dialogue sur une infrastructure de paiement interopérable et inclusive à travers l’Afrique.

Le rapport annuel 2025 d’AfricaNenda met l’accent sur un message essentiel : les paiements ne sont pas une fin en soi, mais la pierre angulaire de l’infrastructure publique numérique et un catalyseur de croissance économique. Environ 400 millions d’Africains n’ont toujours pas accès aux services bancaires. Des systèmes de paiement instantanés et inclusifs permettent aux gouvernements de verser plus rapidement les salaires et les prestations sociales, d’aider les petites entreprises à effectuer des transactions en toute sécurité et de donner aux femmes et aux communautés rurales les moyens de participer à l’économie numérique.

« Une infrastructure de paiement solide n’est pas seulement une priorité pour le secteur financier, c’est un impératif de développement », a ajouté le Dr Ochola. « Lorsque les paiements deviennent instantanés, abordables et interopérables, les économies se développent plus rapidement et l’inclusion devient possible. » S’appuyant sur la dynamique de 2025, les priorités d’AfricaNenda pour 2026 sont de soutenir au moins trois lancements supplémentaires de programmes SPII, d’élargir les partenariats de financement pour accélérer le déploiement, de transformer le rapport SIIPS en un outil d’évaluation d’impact mesurant les résultats économiques et de lancer un centre d’excellence virtuel pour partager les plans de mise en œuvre et les outils de conception inclusive. « Le voyage a véritablement commencé », a ajouté Mensah. « L’Afrique est prête pour la prochaine étape, où les paiements instantanés et interopérables connecteront les pays, autonomiseront les communautés et libéreront une croissance à grande échelle. »

Source : Communiqué

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