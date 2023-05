Forum international de la RSE : la transformation digitale, levier d’une stratégie RSE performante

Partagez 2 Partages

Après la réussite de sa première édition, le Forum international de la RSE revient cette année pour sa 2ème édition, et ce les 24 et 25 mai 2023 au Medina Conférence and Expo Center à Yasmine Hammamet.

Organisé par l’Agence tunisienne de mise en place de stratégie RSE et marketing sociétal « AM Media Plus » avec le soutien de la GIZ-Tunisie qui est mandaté par le Ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ), cette édition sous le thème « La transformation digitale, levier d’une stratégie RSE performante » vise à accompagner les stratégies RSE des entreprises, valoriser leur engagement et augmenter la visibilité des initiatives RSE auprès des consommateurs.

Cet événement connaîtra la participation d’éminents intervenants nationaux et internationaux et comprendra une série de panels animés par des experts tels que le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouane Abassi, ainsi que Bilel Sahnoun, directeur général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

Pendant deux jours, les participants échangeront ensemble autour des différentes stratégies RSE qu’ils peuvent entreprendre pour bien mener les transformations nécessaires de l’entreprise.

Khalil Laabidi Commissaire général du forum a indiqué que la priorité est de construire une vision commune en réconciliant les objectifs de compétitivité et de croissance, de développement humain, d’indépendance énergétique et d’atténuation des impacts environnementaux.

Lors du premier jour, les participants auront la possibilité de visiter les stands ainsi que d’assister à l’inauguration des deux villages du Forum RSE par les officiels présents, dont un village tech et un village économie sociale et solidaire, dans lesquels des startups et des entrepreneurs viendront exposer leurs solutions et produits.

Ce concours intitulé « Tunisia RSE Awards 2023 » aura pour vocation de mettre en valeur les entreprises dont les initiatives en matière de RSE sont innovantes, significatives et prometteuses.

Ainsi, cette journée sera suivie de la cérémonie de remise des prix de « Tunisia RSE Awards 2023 » qui récompensent les acteurs qui se sont engagés dans une démarche RSE structurée et pérenne, parmi les entreprises, les structures publiques, la société civile et dans l’entrepreneuriat.

Cette deuxième édition du Forum doit mobiliser toutes les énergies, renforcer les relations entre les acteurs institutionnels, les entreprises et la société civile pour consolider un « écosystème multi-acteurs ». À cela s’ajoutent les besoins de sensibilisation et de renforcement des capacités. Ainsi, il est devenu indispensable d’accélérer les prises de conscience. Pour cela informer et former des acteurs et encourager la jeunesse à s’engager, à entreprendre pour une économie durable constitue des pistes privilégiées pour réussir cette transition.

Cet événement est soutenu dans le cadre de l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » à travers le projet « Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II », mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite coopération avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Pour visualiser le programme complet, cliquez ici.

Communiqué