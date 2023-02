Galaxy S23/S23+ : le smartphone essentiel, sur mesure

Partagez 2 Partages

Les Galaxy S23 et S23+ se distinguent car ils redéfinissent les aspects essentiels d’une expérience mobile de premier ordre.

Les nouveaux modèles sont conçus pour différents styles de vie, créatifs ou moins créatifs, et vous pouvez donc choisir l’appareil qui vous convient le mieux dans le cadre de vos passions.

Le design de la caméra des Galaxy S23 en S23+ est véritablement iconique. La forme des lentilles, à la fois sobre, précise et fluide, crée une unité dans toute la série S.

Immortalisez le monde environnant avec la caméra principale de 50 MP, extrêmement polyvalente, et la caméra frontale de 12 MP, toutes deux équipées du Super HDR pour des couleurs réalistes. Prenez des photos et vidéos impressionnantes de clarté, même dans la pénombre, grâce à la fonctionnalité de nuit vraiment saisissante.

Menez vos tâches quotidiennes avec plus de souplesse grâce à la Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform pour Galaxy, le plus rapide et le plus puissant des jeux de puces de tous les smartphones Galaxy. Enfin, vous apprécierez sans nul doute la longue autonomie des batteries des Galaxy S23 et S23+, d’une capacité de respectivement 3 900 mAh et 4 700 mAh, soit 200 mAh de plus que la génération précédente.

Consultez l’infographie ci-dessous et voyez à quel point les Galaxy S23 et S23+ répondent à vos besoins spécifiques.

Communiqué