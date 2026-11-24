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Le cabinet d’analyse Gartner a dévoilé, le 20 octobre 2026, ses dix grandes tendances technologiques stratégiques pour 2027. Présentées lors de l’événement Gartner IT Symposium/Xpo 2026, ces tendances mettent en évidence une évolution majeure du secteur : le passage de l’expérimentation de l’intelligence artificielle à son intégration dans les opérations des entreprises, avec de nouveaux enjeux de gouvernance, de sécurité et de souveraineté numérique.

Les dix tendances identifiées par Gartner sont réparties en trois grands axes stratégiques.

1. Étendre les capacités de l’intelligence artificielle au-delà du texte

Le premier axe concerne les nouvelles formes de raisonnement et de perception de l’IA. Il regroupe trois technologies :

Large Quantitative Models (LQM) : des modèles spécialisés dans le traitement et l’analyse de données quantitatives, destinés notamment à améliorer les prévisions et les prises de décision dans des secteurs exigeant une grande précision, comme la finance et la santé.

Speech Reasoning Models : des modèles capables de raisonner directement à partir de données vocales, en comprenant le contexte et l’intention d’une conversation pour déterminer les actions à entreprendre.

World Models : des modèles permettant aux machines de comprendre l’espace, le temps et les relations de causalité, afin de simuler des situations et d’anticiper les conséquences de leurs actions. Ces technologies concernent notamment la robotique, les véhicules autonomes et l’informatique spatiale.

2. Encadrer les plateformes d’agents autonomes

Le deuxième axe porte sur la multiplication des agents d’intelligence artificielle capables d’exécuter des tâches de manière autonome. Gartner identifie quatre tendances destinées à mieux encadrer leur fonctionnement :

AI Context Platforms : des plateformes qui fournissent aux agents IA les informations contextuelles nécessaires pour comprendre les demandes, prendre des décisions et agir conformément aux objectifs de l’entreprise.

AI Coding Agent Harness : des systèmes de contrôle permettant d’encadrer les agents IA spécialisés dans le développement logiciel tout au long du cycle de production.

AI Agent Identity : des mécanismes d’identification et de gestion des accès des agents IA, afin de garantir leur traçabilité et de limiter les risques liés à leurs privilèges numériques.

Autonomous Exposure Remediation : des solutions combinant intelligence artificielle et automatisation pour détecter, hiérarchiser et corriger automatiquement les vulnérabilités de sécurité des systèmes informatiques.

Sur ce volet, Gartner prévoit que 25 % des violations de sécurité dans les entreprises pourraient être liées à l’utilisation abusive d’agents IA d’ici 2028, notamment en raison de privilèges mal gérés et de pratiques obsolètes de gestion des identifiants.

Le cabinet estime également que les organisations qui privilégieront les données structurées sémantiquement pour leurs systèmes d’IA pourraient améliorer jusqu’à 80 % la précision des agents autonomes et réduire leurs coûts jusqu’à 60 % d’ici 2027.

3. Construire une agilité technologique durable

Le troisième axe concerne la résilience des organisations, leur indépendance technologique et l’émergence de nouveaux modèles informatiques.

Trois tendances sont mises en avant :

SovereignTech : des technologies matérielles et logicielles, des bases de données et des modèles d’IA conçus pour réduire la dépendance envers les fournisseurs stratégiques et permettre aux organisations de conserver le contrôle de leurs infrastructures et de leurs données. Disposable Applications : des applications développées pour répondre à un besoin précis et destinées à être abandonnées une fois leur mission accomplie ou devenue obsolète. Wetware as a Service : un modèle émergent de calcul informatique reposant sur l’accès à distance, via le cloud, à des systèmes biologiques vivants ou synthétiques utilisés pour effectuer des opérations de calcul.

Sur la souveraineté numérique, Gartner prévoit que plus de 75 % des organisations situées en dehors des États-Unis adopteront des stratégies de souveraineté numérique d’ici 2030, notamment pour réduire leur exposition aux risques géopolitiques et à la dépendance envers certains fournisseurs technologiques.

De l’adoption de l’IA à sa gouvernance

À travers ces dix tendances, Gartner met en évidence une transformation des priorités des directions informatiques. Après plusieurs années consacrées à l’expérimentation et au déploiement de l’intelligence artificielle, les entreprises devront désormais s’intéresser davantage à la maîtrise des systèmes autonomes, à la sécurisation des accès, à la qualité des données et à la continuité de leurs infrastructures.

Le cabinet souligne ainsi que l’enjeu ne consiste plus uniquement à intégrer davantage d’intelligence artificielle dans les processus métiers, mais à définir les règles et les mécanismes permettant de contrôler les interactions entre humains, machines et organisations.

Ces tendances constituent, selon Gartner, des axes de réflexion et d’investissement pour les directeurs des systèmes d’information (DSI), les responsables IT et les fournisseurs de technologies au cours des prochaines années.

Nadya Jannene

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