Gartner prévoit une augmentation de 2.4% dans les dépenses du secteur de l’IT en 2023

L’inflation réduit le pouvoir d’achat des consommateurs, mais les dépenses IT des entreprises restent élevées. Selon les dernières prévisions de Gartner, Inc., les dépenses informatiques mondiales atteindront les 4,5 billions de dollars en 2023 ; une augmentation de 2,4 % par rapport à 2022. Gartner relève, également, une baisse par rapport aux prévisions du dernier trimestre de l’année 2022, qui prévoyaient une croissance de 5,1 % pour cette nouvelle année.

Les segments des logiciels et des services informatiques devraient connaître, respectivement, une croissance de 9,3 % et 5,5 % en 2023. Le segment des appareils, quant à lui, devrait diminuer de 5,1 % ; une baisse causée par l’allongement, par les consommateurs et les entreprises, des cycles de renouvellement des appareils.

“Au plus fort de la pandémie, les employés et les consommateurs ont procédé à des rafraîchissements technologiques de tablettes, d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles en raison du travail à distance et de l’éducation”, a déclaré John David Lovelock, analyste chez Gartner. “Sans une raison impérieuse pour une mise à niveau, les actifs des appareils sont utilisés plus longtemps et le marché en souffre.”

Le resserrement du marché du travail impacte les dépenses du secteur de l’IT

Les taux de postes vacants augmentent chaque trimestre et le taux d’emplois ouverts par chômeur atteint des niveaux records dans de nombreux pays. La forte concurrence pour les talents met les DSI au défi de recruter du personnel informatique qualifié, limitant ainsi la croissance des entreprises qui ne peuvent se développer sans les talents requis.

De plus, le marché des services informatiques se développe avec des entreprises cherchant à faire appel à du personnel informatique externe pour la mise en œuvre et le support. Les dépenses en conseil devraient, de ce fait, atteindre 264,9 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à 2022.

“Les directeurs informatiques perdent la compétition pour les talents”, a déclaré Lovelock. “Les dépenses en services informatiques augmentent plus rapidement que les services internes dans tous les secteurs. Les travailleurs informatiques qualifiés s’éloignent des DSI d’entreprise pour se tourner vers les fournisseurs de technologies et de services qui peuvent suivre l’augmentation des exigences salariales, des possibilités de développement et des perspectives de carrière.”

MC d’après Communiqué