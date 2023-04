Gartner prévoit une baisse de 11% du chiffre d’affaires du marché des semi-conducteurs en 2023

Partagez 2 Partages

Le cabinet d’études Gartner prévoit une diminution de 11.2% du chiffre d’affaires mondial des semi-conducteurs en 2023 ; un déclin significatif pour ce marché qui a enregistré une croissance marginale de 0,2% entre 2021 et 2022.

Selon les prévisions de Gartner, le chiffre d’affaires mondial du marché des semi-conducteurs devrait s’établir à 532 milliards de dollars en 2023 contre un total de 599,6 milliards de dollars en 2022.

« La faible demande de produits électroniques sur le marché final se propage des consommateurs aux entreprises créant un environnement d’investissement incertain. En outre, une offre excédentaire de puces, qui augmente les stocks et réduit les prix des puces, accélère le déclin du marché des semi-conducteurs cette année », explique Richard Gordon, Vice-Président de Gartner, dans un communiqué.

L’industrie des mémoires, composante du marché des semi-conducteurs, fait face à une surcapacité avec des stocks excédentaires ; un facteur important qui continuera à exercer une pression de taille sur les prix de vente moyens en 2023. Le segment des mémoires devrait, de ce fait, totaliser 92,3 milliards de dollars cette année, soit une baisse de 35,5%, mais cette industrie devrait rebondir en 2024 avec un taux de croissance estimé à 70%.

Le marché des DRAM connaîtra également une offre excédentaire importante pendant la majeure partie de l’année en cours en raison de la faible demande sur les équipements finaux et les niveaux de stocks élevés malgré la stagnation de la production. Les analystes de Gartner prévoient donc une baisse de 39,4% du chiffre d’affaires du marché des DRAM, soit un total de 47,6 milliards de dollars pour le secteur cette année. Le marché devrait, aussi, passer en sous-approvisionnement en 2024 et les recettes des DRAM devraient augmenter de 86,8% en raison de la remontée des prix.

Au cours des six prochains mois, Gartner s’attend à ce que la dynamique du marché NAND (mémoire flash) soit similaire à celle du marché DRAM. La faible demande et l’importance des stocks des fournisseurs créeront une offre excédentaire qui se traduira par une forte baisse des prix. Le chiffre d’affaires du segment des NAND devrait ainsi diminuer de 32,9%, totalisant 38,9 milliards de dollars en 2023, pour ensuite augmenter de 60,7%, en 2024, en raison d’une grave pénurie d’approvisionnement.

« L’industrie des semi-conducteurs est confrontée à un certain nombre de défis à long terme », avance Richard Gordon. « Les décennies passées qui ont été marquées par des volumes importants et des contenus à forte valeur ajoutée touchent à leur fin, notamment sur les marchés des PC, des tablettes et des smartphones, où l’innovation technologique fait défaut ».

Le COVID-19 et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont accéléré la montée du techno-nationalisme et du mouvement de démondialisation : « Les gouvernements du monde entier s’efforcent d’assurer leur autosuffisance en semi-conducteurs et équipements électroniques. Cela encourage les initiatives de délocalisation dans le monde entier », affirme le vice-président de Gartner.

Les marchés des semi-conducteurs pour PC, tablettes et smartphones quant à eux stagnent. En effet, les marchés combinés représenteront, d’après Gartner, 31% des revenus des semi-conducteurs en 2023, totalisant ainsi 167,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Parallèlement, d’après les mêmes prévisions, les marchés des semi-conducteurs pour l’automobile et pour l’industrie, le militaire et l’aérospatial civile connaîtront une croissance de 13,8%, comptabilisant 76,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2023.

Meriem Choukaïr