G+D participe au projet européen CIRES pour sécuriser les infrastructures critiques à l’ère quantique

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Giesecke+Devrient (G+D) participe comme partenaire technologique à CIRES, un projet européen de recherche et d’innovation lancé dans le cadre de l’initiative Chips Joint Undertaking (Chips JU) d’Horizon Europe. Pendant 36 mois, 17 partenaires issus de cinq pays européens travailleront au développement de technologies destinées à renforcer la résilience et la souveraineté des infrastructures critiques, notamment dans les secteurs de l’énergie et du numérique.

Dans le cadre de CIRES, G+D développe des technologies eSIM et iSIM intégrant des mécanismes de cryptographie post-quantique et de sécurité « crypto-agile ». L’objectif est de renforcer l’identité, l’authentification et la sécurité des communications utilisées par les infrastructures critiques.

Le projet vise plus largement à mettre au point une pile technologique complète pour un calcul en périphérie résilient. Les systèmes doivent pouvoir continuer à fonctionner localement en cas de cyberattaque, de panne électrique, de perturbation des communications ou de problème affectant la chaîne d’approvisionnement.

Le consortium travaille notamment sur l’intelligence artificielle embarquée pour la prise de décision locale, les communications sécurisées sur différents réseaux, la synchronisation résiliente ainsi que des architectures distribuées allant de l’edge au cloud. L’utilisation de composants matériels et logiciels européens doit également contribuer à réduire les dépendances technologiques de l’Europe.

Pour G+D, le projet porte notamment sur un système d’exploitation eSIM/iSIM résilient et capable d’évoluer avec les nouveaux standards cryptographiques. Les solutions développées doivent permettre de maintenir une connectivité et une authentification sécurisées même lorsque les réseaux centraux sont perturbés ou attaqués.

Les technologies seront testées à travers plusieurs démonstrateurs en conditions réelles. Parmi les applications envisagées figurent l’inspection d’infrastructures par drones, les villes et bâtiments intelligents, les jumeaux numériques appliqués aux chaînes d’approvisionnement, les systèmes énergétiques résilients et la surveillance des infrastructures numériques.

Selon G+D, l’intégration de la cryptographie post-quantique dans les technologies eSIM et iSIM doit permettre d’anticiper l’évolution des menaces liées à l’informatique quantique, tout en renforçant la souveraineté technologique européenne.

Le projet CIRES est financé par le Chips Joint Undertaking dans le cadre d’Horizon Europe, avec un cofinancement de l’Union européenne et du ministère fédéral allemand de la Recherche, de la Technologie et de l’Espace.

D’après communiqué

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