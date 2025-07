Genève accueille le nouveau Centre de connectivité Giga pour connecter chaque école à Internet

Partagez 0 Partages



Le 25 juin 2025, l’UIT et l’UNICEF ont inauguré à Genève (Campus Biotech) le Centre de connectivité Giga, dont la mission est d’accompagner les gouvernements dans la connexion de chaque école au réseau d’ici 2030.

Ce centre servira de plateforme globale pour la collaboration entre États, secteur privé et organisations internationales. Il propose notamment des services de cartographie scolaire, de modélisation d’infrastructure, d’ingénierie de financement et de formation via l’Académie de l’UIT.

Il complète le Centre technologique Giga de Barcelone, dédié au développement de solutions open‑source pour la connectivité scolaire UIT.

Du 8 au 10 juillet, le centre accueillera le Giga Connectivity Forum 2025, réunissant 44 pays pour débattre des défis et bonnes pratiques en matière de connexion des établissements scolaires.

Source : Communiqué