Genève lance le WSIS+20 : vingt ans de progrès et de nouveaux enjeux numériques

Partagez 0 Partages



Ministres, dirigeants d’entreprises et représentants d’organisations internationales et de la société civile se sont réunis ce lundi à Genève pour l’inauguration du WSIS+20 High-Level Event 2025, préparatoire à l’examen du processus du Sommet mondial sur la société de l’information (WSIS) par l’Assemblée générale des Nations unies en décembre prochain.

Organisé du 7 au 11 juillet par l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Confédération helvétique, ce forum annuel prend place à un tournant décisif : vingt ans après les premières rencontres de Genève et Tunis, la communauté internationale doit dessiner la feuille de route du numérique au-delà de 2025.

Avec la participation de plus de 150 pays, le WSIS+20 invite à renouveler les engagements en faveur du développement durable via les technologies numériques, de la connectivité universelle et de la coopération globale.

« Depuis vingt ans, le WSIS fédère la communauté mondiale autour d’une vision d’un monde numérique inclusif et accessible à tous », a souligné la Secrétaire générale de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin. « À l’aube de l’examen par l’Assemblée générale, cet événement représente une occasion essentielle pour définir les priorités de la prochaine phase de la coopération numérique mondiale. »

Bilan et perspectives

Depuis 2005, l’accès à Internet est passé d’environ 1 milliard à 5,5 milliards d’utilisateurs ; l’infrastructure a évolué du dial-up à des réseaux 5G, au cloud et au haut débit par satellite ; et la coopération multipartite s’est imposée pour relever des défis numériques de plus en plus complexes.

Les débats de cette semaine porteront sur les grandes tendances à venir : intelligence artificielle, gouvernance des données, et lutte contre les inégalités d’accès.

WSIS Prizes 2025 : 19 lauréats récompensés

La cérémonie des WSIS Prizes 2025 a distingué 19 projets innovants. Parmi eux :

Kazakhstan : « Situational-Analytical Complex », porté par l’Engineering and Technical Center of the President’s Affairs Administration.

Pérou : l’initiative « Internet para Todos » de Telefónica del Perú.

Nigeria : le « Digital Awareness Programme » de la Nigerian Communications Commission.

Émirats arabes unis : l’assistant IA gouvernemental « TAMM AI Assistant ».

Arabie saoudite : la plateforme « Madrasati » pour l’e-learning.

Conjuguant bilan et ambition, le WSIS+20 High-Level Event trace la voie pour une société de l’information toujours plus inclusive et résiliente.

D’après communiqué avec IA