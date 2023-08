GenZ Influence : la première agence d’Iinfluence TikTok en Tunisie par GenZ Creative Agency

Partagez 0 Partages

GenZ Creative Agency est fière d’annoncer le lancement de sa nouvelle agence d’influence spécialisée dans le domaine TikTok, GenZ Influence. Avec plus de deux ans d’expertise dans le paysage numérique et TikTok en tunisie, GenZ Creative Agency franchit une nouvelle étape en introduisant GenZ Influence, une agence d’innovation conçue pour propulser les marques vers de nouveaux horizons sur la plateforme TikTok en pleine croissance.

GenZ Influence se positionne comme la première agence influence TikTok en Tunisie, offrant une expertise inégalée dans le domaine de la création de contenu percutant et engageant pour les campagnes d’influence sur TikTok. Grâce à un portfolio de plus de 30 influenceurs variés, GenZ Influence a pour mission de guider les marques à travers le monde complexe de TikTok, en les aidant à élaborer des campagnes d’influence pertinentes et mémorables.

La montée en puissance de TikTok en tant que plateforme de médias sociaux incontournable a transformé la manière dont les marques interagissent avec leur public cible. GenZ Influence tire parti de l’expertise accumulée par GenZ Creative Agency pendant deux ans dans le paysage numérique tunisien, pour offrir des solutions stratégiques et créatives aux entreprises désireuses de tirer parti du potentiel immense de TikTok.

Hadil Harbaoui, fondatrice de GenZ Creative Agency, exprime son enthousiasme quant à cette nouvelle initiative : “Nous sommes ravis de lancer GenZ Influence, la première agence d’influence TikTok en Tunisie. Notre équipe dévouée d’experts en TikTok et de créateurs de contenu est prête à collaborer avec les marques pour créer des campagnes TikTok qui captivent et inspirent.”

Les marques qui choisissent de collaborer avec GenZ Influence peuvent s’attendre à une approche sur mesure, basée sur une compréhension approfondie de leur public cible et de leurs objectifs commerciaux. Grâce à une combinaison de créativité, d’expertise technique et de connaissances approfondies de la plateforme TikTok, GenZ Influence s’engage à fournir des résultats tangibles et des expériences mémorables.

Communiqué

Lire également: Communication – TikTok, l’opportunité que les entreprises ne doivent pas rater