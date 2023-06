GITEX Africa 2023 : IR4LAB, la première société saoudienne de blockchain étend ses opérations en Afrique

Partagez 6 Partages

Lors de GITEX Africa qui s’est tenu au Maroc du 31 mai au 2 juin 2023, IR4LAB, une société saoudienne spécialisée dans les technologies disruptives telles que la Blockchain et l’Intelligence Artificielle, a annoncé qu’elle étendrait ses opérations en Afrique.

L’expansion fait partie de l’engagement d’IR4LAB envers le continent africain et de son objectif de stimuler l’innovation dans les technologies profondes et de mettre en œuvre des cas d’utilisation en utilisant la solution Blockchain d’IR4LAB, DocCerts ainsi que d’autres solutions proposées.

Mohamed El Kandri, CTO et le co-fondateur Maroco-Canadien d’IR4LAB, qui a fait l’annonce lors de l’événement, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous développer sur le marché africain. Nous croyons que l’économie numérique de l’Afrique va croître et nous voulons faire partie de cette croissance de l’innovation et de la numérisation, mais aussi renforcer les capacités locales de l’Afrique depuis le Maroc ».

Selon Mckinsey & Company, l’économie numérique de l’Afrique devrait atteindre 712 milliards de dollars d’ici 2050, favorisée par sa population jeune, l’adoption des smartphones et la pénétration d’Internet.

Majd AL AFIFI, PDG et co-fondateur d’IR4LAB ajoute : « De plus en plus d’entités blockchain s’installent en Afrique, mais nous sommes heureux qu’IR4LAB soit la première startup Blockchain d’Arabie saoudite à le faire avec le soutien de nos dirigeants ».

Ce n’était pas leur première participation en Afrique. En mars, lors du premier World Maintenance Summit 2023, qui s’est tenu du 11 au 12 mai à l’Université Mohamed 6 Polytechnique à Marrakech (Maroc), organisé par le plus grand groupe marocain OCP et sa filiale OCP MS, IR4LAB a présenté l’utilisation de la Blockchain dans la maintenance industrielle en générale et plus particulièrement en inspection industrielle.

Lors de l’événement, EL KANDRI a souligné le rôle que la Blockchain pourrait jouer dans la maintenance 4.0 et les avantages de l’utilisation de la Blockchain dans l’inspection industrielle, il a également fourni des exemples concrets des projets actuels d’IR4LAB.

Auparavant, lors du principal événement technologique saoudien LEAP 2023, qui s’est tenu du 7 au 9 février à Riyad, en Arabie Saoudite, IR4LAB et SGS (Saudi Ground Services) ont annoncé conjointement la mise en œuvre de la solution de gestion DocCerts Blockchain pour tous les documents numériques liés à la formation et les licences d’équipement de service au sol, émis par SGS dans 28 aéroports saoudiens où SGS fournit des services au sol, ce qui est une première mondiale dans le domaine de l’aviation.

IR4LAB a également été récemment accepté dans le programme d’accélération des champions technologiques du ministère des Communications de l’information et des technologies en Arabie Saoudite, délivré par Plug and Play de la Silicon Valley. Plug and Play a été l’un des premiers investisseurs dans Google, PayPal, Dropbox, LendingClub, N26, Soundhound, Honey, Kustomer et Guardant Health.

