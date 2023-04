Gitex Africa 2023 : le ministère des Tic lance un appel à candidature pour le choix de 8 startups labélisées

Partagez 0 Partages

Le ministère des Technologies de la communication lance un appel à candidature pour le choix de huit startups labélisées ayant des produits/services technologiques innovants dans diverses secteurs ( Finance, Agriculture, Energie, Santé, Education, Culture, Transport ,Tourisme, Industrie….).

Les startups sélectionnées participent au « Pavillon Tunisien pour les solutions innovantes », organisé en marge du Salon Gitex Africa 2023 qui aura lieu à Marrakech – Maroc du 31 mai au 02 juin 2023.

Les produits/services seront jugés et selectionnés sur la base des critères suivants :

Pertinence et originalité du produit/service

Degré de l’innovation du Produit/service

Modèle économique , taille du marché et potentiel de croissance

Références

Qualité du dossier de candidature présenté (Business Plan, Vidéo promotionnelle….)

Processus de pré-sélection:

Un comité de sélection évaluera et sélectionnera les candidats s’appuyant sur l’innovation de la solution développée, l’avancement de la Startup (technique, commercial et d’investissement), l’intérêt et le potentiel d’accès au marché AFRICAIN & ARABE.

Le dossier de candidature doit contenir une description détaillée du produit/service.

Les candidats intéressés peuvent déposer leurs dossiers sur l’adresse suivante :

Gitex-marrakech@tunisia.gov.tn

Le formulaire d’inscription pour la participation à cet appel à candidature est téléchargeable ici.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le lundi 17 avril 2023 à minuit.

Les candidats présélectionnés seront invités pour pitcher devant le comité de sélection

Les 08 startups sélectionnées seront prises en charge partiellement (billetterie) et bénéficieront de badges d’accès et d’un espace à titre gracieux au pavillon Tunisien des solutions innovantes.

Communiqué