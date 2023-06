GITEX Africa : Huawei rappelle son engagement pour libérer le potentiel numérique de l’Afrique

Partagez 3 Partages

La première édition du GITEX Africa ouvrira ses portes dans la ville de Marrakech, au Maroc, du 31 mai au 2 juin 2023. Lieu de rencontres phare, le plus grand salon dédié à la technologie et aux start-ups d’Afrique s’est fixé comme mission de renforcer la coopération et les partenariats en matière de transformation digitale sur le continent et ainsi façonner la vision d’une économie numérique plus connectée, inclusive et durable. Parmi les acteurs clés présents à ce rendez-vous, Huawei, en tant que partenaire Platinum, réaffirme son engagement à libérer le potentiel du numérique afin de guider l’Afrique vers de nouveaux horizons encore plus prometteurs.

Sont attendus à ce sommet plus de 30 délégations gouvernementales, 250 conférenciers, quelque 250 investisseurs mondiaux et 900 entreprises et start-ups qui exposeront leurs innovations. Au cours de ces trois journées, l’ensemble des acteurs présents s’exprimeront et échangeront sur les opportunités et le potentiel illimité offerts par les nouvelles technologies, mais également sur les défis liés à la transformation numérique en Afrique, parmi lesquels la connectivité, la fracture numérique ou encore la réglementation. L’événement proposera également tout un programme de conférences inspirantes sur des sujets tels que l’intelligence artificielle, le développement durable, l’accès à l’énergie ou encore la cybersécurité.

Chez Huawei, de nombreux experts partageront leurs expertises et leurs perspectives sur le rôle que peuvent et doivent jouer les nouvelles technologies dans le futur de l’Afrique. Ainsi, Tonny Bao, Vice-Président de Huawei, prononcera un discours le 31 mai intitulé « Libérez le potentiel du numérique pour une nouvelle Afrique ». Ce même jour, Youssef Ait Kaddour, Chief Cybersecurity & Privacy Officer chez Huawei Maroc, abordera l’importance de redéfinir le rôle des Responsables de la sécurité des systèmes d’information, dans un contexte où les technologies disruptives telles que le cloud computing et l’IA poussent les entreprises à se démarquer. Quant à Charlly Li, Vice-Président Cloud Ecosystem & Partner Development chez Huawei Northern Africa, celui-ci reviendra sur le Huawei Cloud Start-Up Program déployé dans plusieurs pays sur le continent afin d’accompagner et de soutenir les projets de jeunes entrepreneurs grâce à la mobilisation de ressources humaines et technologiques.

Par ailleurs, afin de renforcer les liens avec ses partenaires, Huawei organisera deux événements d’envergure, le « Northern Africa Partners Conference 2023 » et le « Huawei Cloud Northern Africa Partners ». Tous deux se tiendront le jeudi 1er juin.

Enfin, lors du GITEX Africa, l’entreprise lancera également de nouveaux produits et solutions. L’événement verra également la signature d’un Memorandum of Understanding avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique de Guinée Conakry et Huawei.

Un dîner de gala sera également organisé le mercredi 31 mai en présence de Terry He, Président de Huawei Northern Africa, et de Colin Hu, Président Entreprise & Cloud de Huawei Northern Africa. Ces derniers s’exprimeront tout particulièrement sur la stratégie de Huawei en Afrique pour l’année 2023. Ce dîner comptera également sur la présence de participants éminents, parmi lesquels des représentants du ministère des Transports de la République de Côte d’Ivoire, de NAS Egypte, de Smart Africa, de l’Agence de Développement du Digital (ADD) du Maroc et de l’opérateur Ethio Telecom.

Faire du continent africain le centre de l’excellence numérique ainsi qu’une terre d’opportunités et d’investissements, telle est ainsi la mission de ce rendez-vous ampleur, mais également l’ambition partagée par Huawei. En participant à la première édition du GITEX Africa, l’entreprise veut ainsi promouvoir l’Afrique comme continent technologique compétitif sur la scène internationale et mettre en avant les compétences africaines dans le secteur du numérique.

Communiqué