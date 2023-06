GITEX Africa : l’engagement de Huawei pour une économie numérique plus connectée, inclusive et durable en Afrique

Partagez 0 Partages

Du 31 mai au 2 juin 2023, la ville de Marrakech, au Maroc, a accueilli la toute première édition du GITEX Africa, événement phare dédié aux nouvelles technologies et aux start-ups africaines. Avec comme objectif de rassembler les acteurs clés du numérique et de promouvoir la collaboration et les partenariats, ces trois jours d’échange ont réuni tout aussi bien le secteur public que privé, mobilisant ainsi quelque 900 exposants et start-ups provenant de 95 pays. Partenaire Platinum de ce rendez-vous, Huawei a notamment présenté sa vision qui est celle de contribuer au rayonnement du continent africain sur la scène technologique internationale.

Dans un continent qui s’investit de plus en plus dans l’établissement d’un environnement propice à l’innovation technologique, cette première édition du GITEX Africa vient souligner le rôle que l’ensemble des acteurs doit jouer dans la révolution technologique qui anime le continent. Reconnue pour son engagement en faveur d’une transformation numérique prospère, inclusive et durable en Afrique, Huawei a renouvelé son engagement en faveur d’un avenir numérique radieux lors de l’événement.

Ainsi, lors de la conférence de presse du lancement du GITEX Africa, Tonny Bao, Vice-président de Huawei, a reconnu que la transition vers le monde numérique s’accélère de plus en plus : « D’ici à 2050, l’économie numérique de l’Afrique connaîtra une croissance spectaculaire, passant de 115 milliards de dollars aujourd’hui à 712 milliards de dollars, soit une augmentation six fois plus importante. », avant de poursuivre : « L’intégration et l’adoption des nouvelles technologies dans tous les secteurs d’activité sont donc essentielles pour atteindre l’objectif ambitieux de l’économie numérique d’ici 2050. »

Tonny Bao, Vice-président de Huawei, lors de la conférence de presse du lancement du GITEX Africa

S’exprimant ensuite au nom de Huawei, M. Bao s’est dit honoré de participer à un tel événement et de pouvoir contribuer à la transition numérique et à l’innovation technologique en Afrique : « Sur le continent, avec nos quelque 200 opérateurs partenaires, nous nous efforçons de fournir une connexion à plus d’un milliard de personnes. Jusqu’à présent, nous avons installé plus de 250 000 fibres optiques, permettant ainsi de connecter plus de 30 millions de foyers au haut débit et à l’économie numérique. »

Par ailleurs, lors du Digital Africa Gala organisé par Huawei le jeudi 1er juin à l’hôtel Four Seasons, Terry He, Président de Huawei Northern Africa, a prononcé un discours d’ouverture intitulé « Libérer le potentiel du numérique pour une nouvelle Afrique ». En mettant en lumière l’impact des nouvelles technologies sur le monde, Terry He a tout particulièrement souligné les nombreux avantages compétitifs dont l’Afrique dispose pour s’engager pleinement dans l’ère numérique. Parmi ces avantages, nous pouvons notamment citer sa jeunesse dynamique et ambitieuse, son taux élevé d’urbanisation et le leapfrog lui ayant permis de tirer parti de développements technologiques avancés.

Terry He, Président de Huawei Northern Africa, lors de son discours d’ouverture intitulé « Libérer le potentiel du numérique pour une nouvelle Afrique ».

Prenant appui sur ces avantages, l’avenir du numérique du continent devra reposer sur les trois piliers suivant, M. He a-t-il poursuivi : « Tout d’abord, une infrastructure solide permettant d’établir un réseau rapide et fiable. Parallèlement, Huawei met en œuvre des technologies éco-responsables afin de promouvoir la coexistence harmonieuse entre transformation numérique et développement durable. De plus, chez Huawei, nous encourageons le développement numérique et l’innovation dans chaque industrie, afin de stimuler la croissance économique et la prospérité de tous. Enfin, considérant que la formation est la clé de tout écosystème numérique, nous agissons en faveur du développement d’un écosystème talentueux sur le continent. »

Cependant, l’avènement d’un avenir numérique radieux en Afrique ne pourra advenir sans une forte collaboration entre les acteurs publics et privés opérant sur le continent. A cet effet, Huawei a organisé une table-ronde le jeudi 1er juin au GITEX Africa sous la thématique suivante : « Libérer pleinement le potentiel du numérique sur le continent africain. Quels rôles clés peuvent jouer les acteurs publics et privés ? » Animée par Dominique Desaunay, spécialiste des nouvelles technologies, cette table-ronde a réuni des personnalités éminentes du monde de la technologie en Afrique. Figuraient notamment Adnane Ben Halima, Vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa, Alpha Barry, CEO d’Atos en Afrique ; Nadia Filali, Directrice de l’Innovation et du Développement à la Caisse des Dépôts et membre du conseil d’administration de l’Agence du Développement Digital (ADD) du Maroc ; ainsi que Cyriac Gbogou, spécialiste des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Adnane Ben Halima a ainsi affirmé que l’Afrique représente le plus grand potentiel de croissance dans le secteur numérique. Il a notamment souligné les piliers et prérequis essentiels à la libération de ce potentiel prometteur : « L’infrastructure – j’entends la connectivité et le stockage des données – constituent la base fondamentale de cette transformation. Il est ensuite primordial de développer des scénarios visant à dynamiser des secteurs spécifiques grâce à l’adoption du numérique. Enfin, la formation du capital humain revêt une importance cruciale. C’est pourquoi, chez Huawei, nous avons déployé des programmes ambitieux qui ont pour objectif de former 15 000 personnes sur cinq ans. »

Le très attendu GITEX Africa a ainsi été l’occasion pour Huawei d’engager un dialogue avec les parties prenantes clés de l’écosystème, de renforcer les partenariats stratégiques et de de partager les meilleures pratiques en termes de transformation numérique. Pionnier de l’innovation technologique, Huawei est déterminée à soutenir le développement durable de l’Afrique en favorisant la création d’écosystèmes numériques dynamiques et inclusifs.

Communiqué