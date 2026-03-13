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GlobalNet dément toute compromission de ses bases de données après une alerte du CERT financier

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GlobalNet a publié, le 13 mars 2026, un communiqué officiel afin de réagir à une alerte de sécurité émise quelques jours plus tôt par le CERT financier du Conseil Bancaire et Financier (CBF). L’opérateur internet affirme que ses infrastructures critiques et ses bases de données clients n’ont pas été compromises, tout en reconnaissant l’existence d’un incident limité sur une interface externe.

Une alerte jugée exagérée par l’opérateur

Dans son communiqué, GlobalNet indique avoir pris connaissance avec « vive préoccupation » de l’alerte diffusée le 10 mars par le CERT financier, laquelle évoquait une possible compromission de ses infrastructures et bases de données.

L’entreprise estime toutefois que les conclusions relayées dans cette communication sont « largement surévaluées » et qu’aucune atteinte n’a été constatée au niveau de ses systèmes critiques. Selon l’opérateur, les investigations menées en interne confirment que les infrastructures cœur ainsi que les bases de données clients sont intactes et protégées.

Des captures d’écran provenant d’environnements non critiques

GlobalNet explique également que les captures d’écran ayant circulé en ligne correspondent à des environnements distincts de ses systèmes stratégiques.

La première capture concernerait un portail client en libre-service, accessible publiquement et dont les droits d’administration sont limités à la gestion individuelle de chaque utilisateur.

La seconde ferait référence à une interface destinée aux revendeurs. L’entreprise reconnaît qu’un incident « très localisé » a pu être observé sur cette plateforme, tout en affirmant que cet environnement est techniquement cloisonné et isolé des infrastructures critiques.

Enfin, une troisième capture montrerait un simple répertoire de téléchargement public contenant des firmwares de modems génériques, dont l’accès est libre par nature.

Une demande de rectificatif adressée au CERT financier

Estimant que l’alerte diffusée dans sa forme actuelle est « trompeuse » et porte préjudice à l’entreprise, GlobalNet indique avoir demandé formellement à TUNFIN CERT de publier un rectificatif officiel auprès de l’ensemble des destinataires de la communication initiale.

L’opérateur précise que ses équipes restent disponibles pour échanger de manière sécurisée avec les parties concernées afin de clarifier la situation.

À l’heure actuelle, aucune indication ne laisse penser que des données clients aient été exposées ou compromises selon les informations communiquées par GlobalNet.

D’après communiqué

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