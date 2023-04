Google : Chrome 113 arrive avec l’API WebGPU intégrée

Partagez 0 Partages

Chrome 113 arrive avec l’API WebGPU intégrée dans ses paramètres par défaut. L’entreprise a annoncé la nouvelle précisant que cette API qui permet aux applications web d’accéder plus facilement à la carte graphique d’un ordinateur serait disponible d’ici à la fin du mois d’avril sur les appareils sous Windows, macOS et les systèmes ChromeOS qui prennent en charge Vulkan.

Selon le communiqué de Google, « WebGPU offre des avantages significatifs tels qu’une charge de travail JavaScript considérablement réduite pour les mêmes graphiques et une amélioration de plus de trois fois des inférences des modèles d’apprentissage automatique. Cela est possible grâce à une programmation plus souple du GPU et à l’accès à des capacités avancées que WebGL n’offre pas ».

L’entreprise ajoute que le rendu et le calcul sur WebGPU est similaire à Direct3D 12, Metal et Vulkan. « WebGPU offre un accès à des fonctionnalités plus avancées du GPU et fournit un support de premier ordre pour les calculs généraux sur le GPU (…) avec une prise en charge de l’importation de vidéos et une expérience de développement soignée ».

Notant que « l’API offrira des fonctionnalités graphiques plus avancées », Google appelle « les développeurs à envoyer des demandes de fonctionnalités supplémentaires ». « L’équipe Chrome prévoit également d’offrir un accès plus approfondi aux cœurs de shaders afin d’optimiser davantage l’apprentissage automatique et d’améliorer l’ergonomie dans le WGSL, le langage de shading WebGPU », lit-on dans le communiqué.

