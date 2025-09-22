Google va construire quatre hubs de connectivité sous-marins en Afrique

Partagez 0 Partages



Google a annoncé son intention de bâtir quatre hubs d’infrastructure en Afrique (Nord, Sud, Est, Ouest) pour relier ses nouveaux câbles sous-marins et améliorer la connectivité du continent.

Selon les premières informations, deux hubs stratégiques devraient être implantés au Kenya et en Afrique du Sud, points d’atterrage clés pour les câbles Equiano et Umoja. Ce dernier prévoit aussi une route terrestre reliant plusieurs pays : Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC, Zambie et Zimbabwe.

Objectifs : réduire la latence, soutenir les usages cloud et IA, et combler le déficit d’infrastructures numériques. Google évoque une mise en service d’ici trois ans, sans préciser le montant de l’investissement.

W.N & IA

