En bref

Google va construire quatre hubs de connectivité sous-marins en Afrique

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


Google a annoncé son intention de bâtir quatre hubs d’infrastructure en Afrique (Nord, Sud, Est, Ouest) pour relier ses nouveaux câbles sous-marins et améliorer la connectivité du continent.

Selon les premières informations, deux hubs stratégiques devraient être implantés au Kenya et en Afrique du Sud, points d’atterrage clés pour les câbles Equiano et Umoja. Ce dernier prévoit aussi une route terrestre reliant plusieurs pays : Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC, Zambie et Zimbabwe.

Objectifs : réduire la latence, soutenir les usages cloud et IA, et combler le déficit d’infrastructures numériques. Google évoque une mise en service d’ici trois ans, sans préciser le montant de l’investissement.

W.N & IA

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

4.6K
En bref

L’opérateur e& UAE sacrée réseau 5G le plus rapide au monde au premier semestre 2025
#secondary





2.6K
En bref

Rentrée 2025 : Ooredoo booste ses offre fibre et 5G pour la maison
2.4K
En bref

Stéphane Varret nommé Directeur Général d’Orange Tunisie
2.1K
L'actuTHD

Nokia sélectionné pour alimenter le câble sous-marin Medusa entre l’Europe et l’Afrique du Nord
1.6K
L'actuTHD

5G en Tunisie : Ookla confirme un bond spectaculaire des performances mobiles
1.3K
En bref

Ooredoo lance Ooredoo Privilèges
1.2K
En bref

UIT: Un investissement de 2,6 à 2,8 billions USD nécessaire pour connecter toute l’humanité d’ici 2030
1.2K
L'actuTHD

L’IA tue le Web classique : -52 % de trafic, ChatGPT et Gemini font plonger les sites pendant que Reddit s’envole
1.1K
L'actuTHD

L’IA générative en entreprise fait exploser le shadow IT, selon le MIT
1.1K
En bref

Fin des OTP par SMS et email aux Émirats : les banques passent à l’authentification intégrée
To Top