Green Hackathon : un défi de création de jeux mobiles prévu les 21 et 22 novembre à El Ghazala

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Le ministère des Technologies de la communication, en partenariat avec Tunisie Telecom, Ericsson, Smart Tunisian Technoparks et l’ambassade de Suède en Tunisie, organise les 21 et 22 novembre 2026 le Green Hackathon, dans le cadre des Swedish-Tunisian Games and Innovation Days. L’événement invite les étudiants tunisiens à concevoir un prototype de jeu mobile consacré au recyclage et à la gestion des déchets.

La compétition se déroulera au Pôle technologique El Ghazala. Les participants devront constituer des équipes de quatre à cinq étudiants pour développer un concept de jeu autour des enjeux environnementaux, en associant créativité, innovation et technologies numériques.

Trois prix sont prévus pour les projets retenus : 5 000 dinars pour la première place, 3 000 dinars pour la deuxième et 2 000 dinars pour la troisième.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 24 octobre 2026 sur ce lien. Les étudiants intéressés peuvent consulter les modalités de participation et déposer leur candidature via le lien d’inscription publié par les organisateurs.

À travers ce hackathon, les organisateurs entendent mobiliser les compétences étudiantes dans le développement de jeux mobiles autour du recyclage et de la gestion des déchets. Le format permet également de rapprocher les étudiants des acteurs des télécommunications, de l’innovation et de l’écosystème technologique.

Source : Communiqué

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