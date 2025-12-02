Greenerwave et la DGA présentent une nouvelle génération d’antennes SATCOM souveraines et basse consommation

Partagez 0 Partages

Au Forum Innovation Défense 2025, Greenerwave a présenté, avec la Direction générale de l’armement (DGA) et l’Agence de l’innovation de défense (AID), les derniers progrès du programme m3SFA, retenu parmi les projets phares de cette édition. L’objectif est de mettre au point une nouvelle génération de terminaux SATCOM en bande Ka, full duplex et à ouverture unique, pensée pour renforcer la souveraineté des communications militaires françaises.

Une technologie 100 % française et très basse consommation

Dans un contexte de tensions géopolitiques, Greenerwave développe une solution entièrement conçue et industrialisée en France, passive et très économe en semi-conducteurs. Contrairement aux antennes électroniquement pilotées classiques, cette technologie ne dépend pas des composants MMIC importés, un atout décisif pour l’autonomie stratégique.

Des jalons techniques déjà franchis

Soutenu par la DGA et l’AID depuis plusieurs années, le programme a déjà validé plusieurs étapes clés : premier appel via Athena-Fidus en 2022, appel vidéo via Syracuse 4A en 2024, puis validation du modèle full duplex à ouverture unique en décembre 2024. En juillet 2025, le système a passé avec succès les tests de mobilité sur Syracuse 4B.

Ces avancées marquent une étape importante vers un terminal souverain prévu pour 2027, destiné à des applications militaires et civiles et compatible avec les constellations actuelles et futures. According to Geoffroy Lerosey, CEO de Greenerwave, cette collaboration démontre la capacité de l’écosystème français à proposer une alternative performante et souveraine aux technologies étrangères.

