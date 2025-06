Greenerwave établit une nouvelle présence en France, au cœur de l’innovation aérospatiale !

Partagez 0 Partages



Greenerwave, startup deeptech spécialisée dans le contrôle des ondes électromagnétiques, annonce l’ouverture de nouveaux bureaux à Toulouse pour accélérer sa croissance. En s’installant dans la capitale européenne de l’aérospatiale, l’entreprise s’intègre dans un écosystème de premier plan qui rassemble les meilleures expertises françaises du secteur. Cette implantation stratégique au sein d’un environnement technique spécialisé donnera un élan majeur à l’ambition de Greenerwave : révolutionner les communications par satellite grâce à une technologie disruptive. Sa solution, passive et à faible consommation de semi-conducteurs, permet le développement d’une nouvelle génération d’antennes plus économes en énergie et à faible empreinte carbone. Cette implantation souligne également la volonté de Greenerwave de renforcer la souveraineté technologique européenne dans un domaine hautement stratégique.

Un geste stratégique

Toulouse s’impose comme l’un des pôles spatiaux les plus dynamiques d’Europe, au carrefour de l’innovation, de la recherche et de l’industrie. Au-delà de ses racines historiques dans l’aéronautique, la ville est aujourd’hui reconnue comme un pôle incontournable pour les satellites, les technologies orbitales et les applications spatiales. En choisissant de s’y implanter, Greenerwave intègre un écosystème d’innovation unique qui soutient l’accélération de ses technologies et ses ambitions audacieuses.

Alors que les communications par satellite (Satcom) deviennent de plus en plus essentielles, que ce soit pour la connectivité, la défense ou la gestion des infrastructures critiques, l’innovation s’avère un levier décisif pour la souveraineté technologique. Greenerwave entend y contribuer de manière significative en proposant des solutions passives et économes en énergie, prêtes à redéfinir les normes des antennes de communication par satellite.

Cette nouvelle implantation renforce non seulement la visibilité de l’entreprise au sein de l’écosystème, mais consolide également son rôle d’acteur clé du mouvement NewSpace. Elle renforce la volonté de Greenerwave de contribuer à la souveraineté technologique européenne, grâce à des solutions alliant performance, indépendance et durabilité.

Geoffroy Lerosey, PDG et cofondateur de Greenerwave, explique : « Toulouse est plus qu’un pôle industriel, c’est un pôle d’expertise, d’innovation et d’ambition. Cette initiative est un levier essentiel pour faire connaître notre technologie européenne souveraine : économe en ressources, compétitive à l’échelle mondiale et résiliente. Notre mission est claire : contribuer à bâtir un secteur spatial européen plus robuste, ancré dans des technologies à faible impact qui réduisent les dépendances critiques . »

Une technologie française disruptive répondant à des enjeux industriels majeurs

Fondée en 2015 par Geoffroy Lerosey, chercheur au CNRS, et Mathias Fink (ESPCI Paris), Greenerwave a développé une technologie de rupture basée sur des surfaces intelligentes reconfigurables (RIS) et des algorithmes propriétaires basés sur la physique. Cette approche innovante permet de piloter en temps réel les ondes porteuses de signaux en transférant la complexité du matériel au logiciel.

Résultat : une consommation d’énergie nettement inférieure, une utilisation réduite de semi-conducteurs et l’émergence d’une nouvelle génération d’antennes à haut rendement, à la fois plus épurées et plus durables.

Greenerwave bénéficie du soutien de partenaires industriels et institutionnels de renom, tels qu’Intelsat et la Direction générale de l’armement (DGA), qui reconnaissent le potentiel exceptionnel de sa technologie de rupture. Ces collaborations, fondées sur de réelles synergies, témoignent d’un intérêt croissant pour des solutions innovantes à forte valeur ajoutée dans des secteurs tels que l’espace, la défense et les télécommunications.

Objectifs du site de Toulouse : tester, optimiser, intégrer

Avec près de 120 collaborateurs, principalement basés à Paris, Greenerwave s’agrandit avec une nouvelle équipe d’experts à Toulouse, dirigée par Thibault Maisonnat. L’équipe recrutée localement comprend des talents de Thales Alenia Space, Airbus Defence & Space et Eutelsat OneWeb.

Alors que l’entreprise développe ses capacités industrielles, la nouvelle unité renforce les capacités opérationnelles et techniques de Greenerwave. Elle s’appuie sur la solide expertise de l’équipe en matière d’intégration de systèmes complexes, notamment en matière d’architecture d’antennes pour les constellations de satellites en orbite basse (LEO).

Située à proximité de la Cité de l’Espace, l’équipe toulousaine bénéficie d’infrastructures de pointe, comprenant une chambre anéchoïque, une structure extérieure sur mesure pour la validation des terminaux (voir images ci-dessous) et des équipements de test RF de nouvelle génération. Ces installations permettent l’intégration et la validation des terminaux Satcom multi-orbites de Greenerwave.

L’entreprise a récemment accueilli plusieurs clients français et internationaux dans ses nouvelles installations de Toulouse pour une campagne de démonstration réussie des capacités de son terminal multi-orbites LEO/GEO. Ces démonstrations ont confirmé le vif intérêt des principaux acteurs du secteur et marqué une avancée majeure dans l’adoption de cette technologie.

Greenerwave prévoit d’agrandir l’équipe toulousaine avec plusieurs postes à pourvoir d’ici fin 2025, soulignant sa volonté d’établir une présence durable dans la région.

Un établissement accompagné par Toulouse Team Invest

Greenerwave a été identifié pour la première fois en 2022 grâce à SpaceFounders, un programme financé par le CNES. Son implantation à Toulouse est le fruit du soutien actif et personnalisé de Toulouse Team Invest, l’équipe de développement économique de l’agence Toulouse Team.

Toulouse Team Invest a organisé une visite technique pour permettre à l’équipe de Greenerwave d’explorer la région et de rencontrer les principaux acteurs locaux. Pendant deux jours, ils ont échangé avec des acteurs clés tels que OneWeb, le laboratoire TéSA et le pôle de compétitivité Aerospace Valley. Toulouse Team Invest a ensuite accompagné l’entreprise dans la recherche de locaux adaptés à ses besoins spécifiques.

Jean-Claude Dardelet, Président de l’agence Toulouse Team, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe Greenerwave dans la capitale européenne de l’espace. Leur arrivée renforce notre écosystème local ambitieux, dynamique et innovant. La technologie disruptive qu’ils développent répond à des enjeux majeurs et bénéficiera à de nombreux acteurs de notre ville. L’agence Toulouse Team est fière d’avoir accompagné Greenerwave à chaque étape de son implantation, de la mise en relation avec des partenaires locaux à la recherche d’un site à proximité immédiate de la Cité de l’Espace . »

À propos de Greenerwave

Greenerwave est une deeptech industrielle fondée en 2015 par les chercheurs Geoffroy Lerosey et Mathias Fink, spin-off de l’Institut Langevin, dépendant du CNRS et de l’ESPCI-PSL (École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris). Spécialisée dans le contrôle et l’orientation des ondes électromagnétiques, Greenerwave conçoit et développe, en France, une technologie révolutionnaire qui améliore considérablement l’efficacité énergétique des équipements, les rendant plus économiques, plus respectueux de l’environnement et moins dépendants des semi-conducteurs. Cette technologie disruptive trouve des applications dans divers secteurs, allant de l’industrie automobile aux communications par satellite en passant par l’Internet des objets.

À propos de l’équipe de Toulouse

Créée en 2016 par Toulouse Métropole, Toulouse Team est l’agence d’attractivité dédiée au développement et à la promotion du territoire. Sa mission est de soutenir l’attractivité économique de la métropole en fédérant plusieurs entités complémentaires : Toulouse Team Invest, Toulouse Team Office de Tourisme, Toulouse Team Meetings et Toulouse Team Filming. Transversale, l’agence pilote également les actions de marketing territorial, entretient les relations avec les filières économiques locales et anime le Club des Ambassadeurs, renforçant ainsi la visibilité de Toulouse à l’échelle nationale et internationale.

Toulouse Team Invest accompagne des projets B2B innovants, nationaux ou internationaux, dans leur implantation à Toulouse Métropole. Des représentants sectoriels organisent un « Tour B2B de 2 jours » sur mesure, un programme immersif conçu pour découvrir l’écosystème toulousain. Au programme : des rencontres B2B avec des clients, fournisseurs ou partenaires locaux potentiels, ainsi que des rencontres institutionnelles avec des pôles de compétitivité de leur secteur et des laboratoires en phase avec leur technologie.

Toulouse Team Invest fournit également des données économiques et territoriales, facilite les démarches juridiques et administratives, accompagne la recherche de locaux – qu’il s’agisse d’espaces de coworking ou de locaux d’activité – et partage des informations sur les aides financières et les incitations fiscales. Ce service gratuit et confidentiel aide les entrepreneurs à réussir leur implantation à Toulouse et à prospérer sur les marchés locaux et internationaux.

Source : Communiqué