Grindr : les utilisateurs recherchent l’amour pas que des aventures

Partagez 2 Partages

Près de 12 millions de personnes queer utilisent, quotidiennement, Grindr afin de rencontrer leur moitié, leur partenaire pour la soirée ou encore une nouvelle connexion platonique, selon les données publiées par l’application de rencontre pour la communauté LGBTQIA+ en ce début d’année.

Avec 58 minutes de temps passé par jour en moyenne sur l’application, les utilisateurs sont majoritairement à la recherche d’amour et d’engagement à travers une nouvelle relation amoureuse contrairement aux clichés des relations gays, selon le « rapport des tendances » publié par Grindr le vendredi 3 mars 2023. Un grand nombre de personnes sont, cependant, à la recherche d’une relation amicale offrant des avantages plus intimes qu’une relation purement platonique, une relation de type « friends with benefits » ou « sex friends ».

D’après le rapport, basé sur une enquête effectuée auprès des utilisateurs de la plateforme, la recherche d’une relation d’une nuit sans attaches ne se positionne qu’en troisième place du classement contrairement aux préjugés liés aux applications de rencontres et leurs communautés.

La plupart des personnes interrogées expliquent que leurs matchs se basent essentiellement sur le physique et la proximité de la personne ; des réponses attendues étant les bases de tout début de flirt, application ou non. Ainsi, peu prêtent attention à la description, mais une proportion moyenne demeure attentive au bon remplissage du profil, soit la réponse aux questions concernant les centres d’intérêt, la ville, les études etc. Suite au match, la facilité à échanger et la possibilité d’une rencontre sont les deux facteurs clés qui déterminent, selon l’échantillon d’utilisateurs questionnés, si une personne est fréquentable ou non.

Le soir, à 21 heures plus précisément, l’application de rencontre enregistre un pic d’utilisation de la part de ses membres, selon les derniers chiffres publiés par l’entreprise, avec une activité plus remarquable dans cinq villes occidentales : Washington, D.C. et Houston aux États-Unis, Paris en France, Bogotá en Colombie et São Paulo au Brésil.

Fondée en 2009 aux États-Unis, Grindr est la première application de rencontres gay dans le monde, comptabilisant en 2018, près de 3,8 millions d’utilisateurs actifs par jour. L’entreprise américaine a été rachetée en 2018 par Kunlun Group, une société chinoise spécialisée dans le développement et la commercialisation de jeux vidéo.

Meriem Choukaïr