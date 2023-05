GSMA : la Blockchain pour la gestion des transactions sur le marché de gros du roaming

Partagez 1 Partages

L’Association des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA) a annoncé, jeudi 11 mai 2023, le lancement des essais pour l’utilisation de la technologie Blockchain pour la gestion des transactions sur le marché de gros de l’itinérance (roaming).

Les essais qui devraient démarrer en juin 2023 seront conduit dans le cadre d’une collaboration entre Omantel et Telkomsel inscrits au programme GSMA eBusiness Network Accelerator et serviront, selon la GSMA, à démontrer les avantages de la technologie Blockchain pour les opérateurs de réseaux mobiles.

« Omantel et Telkomsel prévoient de multiples avantages liés à l’utilisation de la Blockchain, notamment l’efficacité opérationnelle grâce à une diminution des interventions manuelles, une plus grande précision dans la facturation, une réduction des litiges et des rejets de facturation et une mise sur le marché plus rapide des produits et des offres d’itinérance », lit-on dans le communiqué de la GSMA.

NJ