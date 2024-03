GSMA : la dynamique de la 5G se poursuit avec 1,6 milliard de connexions dans le monde

Partagez 0 Partages

Les connexions 5G devraient représenter plus de 51% des connexions mobiles d’ici à 2029, a annoncé la GSMA dans un communiqué publié récemment.

L’Association des opérateurs et des équipementiers y a noté, également, que la 5G avait, ainsi, été la génération mobile la plus rapidement déployée à ce jour, avec 1,6 milliard de connexions à la fin de 2023.

Selon les chiffres communiqués par l’organisation, jusqu’à janvier 2024, au total, 261 opérateurs dans 101 pays ont lancé des services 5G commerciaux, et plus de 90 opérateurs sur 64 marchés se sont engagés à le faire.

« La croissance des réseaux 5G autonomes disponibles et l’amélioration de la prise en charge des réseaux privés et dédiés permettront de prendre en charge un nombre massif d’appareils connectés et contribueront à concrétiser la vision globale de l’IoT pour l’entreprise », a précisé la GSMA qui prévoit 5,5 milliards de connexions 5G en 2030.

L’Organisation a, également, noté que la disponibilité de la 5G-Advanced serait une autre étape clé dans le développement de l’IoT et un catalyseur pour de nouveaux investissements 5G tout au long de 2024 et jusqu’en 2025.

Elle a ajouté, dans ce sens, que plus de la moitié des opérateurs prévoyaient de commencer à déployer la 5G-Advanced dans l’année qui suit la disponibilité commerciale des solutions 5G-Advanced.

Le déploiement de la 5G et de la 5G Advanced contribueront à la hausse du trafic mondial des données mobiles qui, selon les prévisions de la GSMA passerait de 12,8 Go en 2023 à 47,9 Go en 2030.

