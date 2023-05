GSMA : le Mobile Money se développe plus rapidement que prévu

Partagez 0 Partages

Les services de Mobile Money se développent plus rapidement que prévu. C’est ce qu’révélé l’Association des opérateurs et équipementiers mobiles (GSMA) dans son rapport annuel « State of the Industry Report on Mobile Money 2023 ».

Le taux d’adoption du Mobile Money évolue de façon exponentielle dans le monde entier selon l’organisation. Le nombre de portefeuille Mobile Money ont enregistré une hausse de 13% passant de 1,4 milliard en 2021 à 1,6 milliard en 2022, lit-on dans un communiqué. Selon la GSMA, il a fallu au secteur 17 ans pour atteindre ses premiers 800 millions de clients et seulement cinq pour les 800 millions suivants.

Une accélération dans l’adoption de cette technologie a été observée pendant la pandémie Covid-19, en particulier. La crise mondiale a été un vecteur de croissance pour ce type de services. Plus de 400 millions de comptes ont été créés rien que pendant la pandémie.

Les paiements de factures à travers les services de Mobile Money ont augmenté de 36% entre 2021 et 2022, précise la GSMA, notant que ce cas d’utilisation se développe plus rapidement que les autres.

Le volume des transactions quotidiennes a, lui, été estimé à 3,45 milliards de dollars en 2022 dépassant les prévisions de trois milliards de dollars). Le volume total des transactions est, par ailleurs, passé d’un trillion de dollars à 1,26 trillions, soit une hausse de 22% en une année.

En dépit de cette évolution spectaculaire, la GSMA affirme qu’il reste beaucoup à faire dans certaines régions rappelant que 1,4 milliard de personne dans le monde demeurent non-bancarisées et privées d’accès à des services financiers sécurisés et abordables. Le Mobile Money continue, en effet, à favoriser l’inclusion financière des personnes non bancarisées en particulier les femmes dans les communautés rurales où le Mobile Money joue un rôle crucial dans l’autonomisation des populations.

« Le Mobile Money a permis à des millions de personnes non bancarisées et mal desservies dans les pays à faible revenu faible et revenu intermédiaire d’accéder pour la première fois à des services financiers numériques », a déclaré Max Cuvellier, chef du département Mobile for Development à la GSMA. « Cependant, même avec cette croissance significative, il reste un long chemin à parcourir pour apporter ces services à plus d’un milliard de personnes dans le monde qui ne sont toujours pas bancarisées. La GSMA encourage donc les gouvernements du monde entier à poursuivre le développement de politiques favorables au déploiement du Mobile Money et à encourager la croissance de cet écosystème crucial. Cette démarche contribue à accélérer la digitalisation des économies et à renforcer la résilience financière, ce qui permet aux communautés de subvenir à leurs besoins en période d’incertitude ».

NJ