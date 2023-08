Guinée : signature d’un accord de 28 millions de dollars pour le développement agropastoral, la digitalisation et l’accès aux marchés

Partagez 1 Partages

Le gouvernement de transition de la Guinée et le Groupe de la Banque africaine de développement ont signé, jeudi 3 août 2023 à Conakry, un accord de prêt d’un montant d’environ 28 millions de dollars américains pour financer la mise en œuvre du Projet d’appui au développement agropastoral, à la digitalisation et à l’accès aux marchés en Guinée.

La signature de cet accord s’est déroulée entre le responsable-pays de la Banque en Guinée, Léandre Bassolé et le ministre guinéen de l’Économie et des Finances, Moussa Cissé. Et, en présence de la ministre du Plan et de la Coopération internationale, Rose Pola Pricemou ainsi que du ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, Mamoudou Nagnalen Barry.

« Nous souhaitons exprimer toute la reconnaissance du gouvernement guinéen à l’endroit de la Banque pour son appui aux efforts de développement de la Guinée. Nous nous félicitons de la qualité de la coopération et nous réjouissons de l’impact que le projet aura sur les populations guinéennes par l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle mais aussi des revenus des producteurs agricoles et éleveurs », a indiqué le ministre Moussa Cissé, par ailleurs gouverneur-pays de la Banque.

M. Cissé a également salué l’innovation apportée par le projet, notamment la digitalisation et l’inclusion financière qui garantiront un meilleur accès aux informations et une sécurisation des revenus des producteurs. Il a exhorté les acteurs et surtout l’Unité de gestion du projet à faire preuve de diligence et de dextérité dans la mise en œuvre du projet.

Pour sa part, Léandre Bassolé a adressé « toute la gratitude de la haute direction du Groupe de la Banque au Gouvernement guinéen pour le soutien permanent à l’institution panafricaine de financement du développement ». Il a également salué la franche collaboration et la compréhension mutuelle qui ont prévalu pendant l’instruction du projet, avant de se réjouir de son impact sur les conditions de vie des populations guinéennes. Il a poursuivi en invitant les décideurs et acteurs de terrain à une meilleure utilisation des ressources mobilisées, notamment par une mise en œuvre efficace et efficiente du projet dont l’impact transformateur est attendu par les populations guinéennes.

Approuvé le 14 juillet 2023, par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque, le projet doit contribuer durablement à la résilience de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l’amélioration des revenus et à l’inclusion financière des populations rurales de sa zone d’intervention. Plus spécifiquement, le projet a pour but, d’une part, de favoriser la promotion de la production de maïs et de soja en vue de sa transformation en aliments de volaille et de bétail et l’amélioration des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation des deux filières cibles ainsi que les infrastructures pastorales. D’autre part, il doit contribuer au renforcement de la résilience climatique des agro-éleveurs, à l’autonomisation des femmes ainsi qu’à la réduction des vulnérabilités et des inégalités entre hommes et femmes dans le secteur agricole. En outre, le projet apportera l’innovation et le transfert de technologies et stimulera l’inclusion financière des acteurs du secteur agricole. Enfin, un accent particulier sera mis sur la digitalisation de l’ensemble de la chaîne de valeur.

