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Habib Ben Lallahom nommé Directeur Général de BEE Internet

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Le fournisseur d’Accès et Services Internet “BEE Internet” annonce la nomination de Habib Ben Lallahom au poste de Directeur Général. Il succède à Madame Jihene Hedhili Bouzaiene.

Ingénieur en télécommunications diplômé de l’École Supérieure des Communications de Tunis (SUP’COM), Habib Ben Lallahom dispose d’une solide expérience dans les domaines du marketing, de la gestion et du développement des activités, ainsi que dans l’accompagnement et le conseil en études.

Avant de rejoindre BEE Internet, il occupait les fonctions de Gérant et Senior Advisor au sein du cabinet HKAL Consulting, spécialisé en études, ingénierie et conseil dans le secteur des technologies de l’information et de la communication. Au cours de sa carrière, il a également exercé plusieurs responsabilités de haut niveau au sein de Tunisie Telecom, notamment en tant que Directeur Central Wholesale et International, Directeur Central MVNO, FSI et Opérateurs Alternatifs, ainsi que Directeur Commercial Grands Comptes pour le marché entreprise (B2B).

Habib Ben Lallahom a par ailleurs acquis une expérience à l’international en tant que conseiller, et a notamment occupé le poste de Directeur Général de SOTETEL Algérie. Fort de ce parcours riche et diversifié, il aura pour mission de poursuivre le développement de BEE Internet et de renforcer son positionnement sur le marché.

Source : Communiqué

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