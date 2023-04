Hack4Ngo by Cio Mag : promouvoir la modernisation des ONG au GITEX Africa

Partagez 4 Partages

Cio Mag, en partenariat avec la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et l’Université Mohammed VI Polytechnique, organise le premier Hack4Ngo dans le cadre du Gitex Africa. Cette première édition aura lieu du 31 mai au 1er juin 2023 à l’UM6P.

L’attaque subie en janvier dernier par le Comité International CroixRouge (CICR, est considérée, à juste titre, comme l’une des pires cyberattaques de ces dernières années. D’autant plus qu’elle a visé les données de plus de 500 000 personnes en situation de grande détresse (réfugiés, victimes de guerre etc…). L’attaque contre cette ONG montre que le niveau d’alerte est plus que jamais à son maximum. Sensible à ces nouvelles vulnérabilités, Cio Mag, média leader sur la transformation digitale en Afrique, s’associe avec l’ADD et le Gitex Africa pour organiser un Hackaton dont l’objectif est de sensibiliser sur les risques d’attaques qui, désormais n’épargnent aucune organisation.

Ce contexte nécessite une réflexion commune pour trouver des solutions efficaces et pérennes. Cela pose aussi la question de la modernisation des systèmes d’information des organisations non gouvernementales. Comme dans la plupart des grandes organisations, la superposition de systèmes (du fait d’un héritage souvent dépassé), l’accès aux données à distance (télétravail partiel) ou sur le terrain des opérations, rendent les systèmes vulnérables aux attaques. A cela s’ajoutent les critiques que portent les détracteurs sur les ONG en général, sur le rôle et l’impact de ces organisations à travers le monde. Il leur est souvent reproché entre autres, leur nombre pléthorique sur le terrain, le foisonnement de projets dans les mêmes pays, les problèmes de coordination, l’absence de collaboration avec les ONG locales, ainsi qu’une tendance à mettre sous perfusion perpétuelle la population qui reçoit de l’aide, et qui se retrouve dans un état d’assistanat permanent. Autant d’éléments pour justifier cette nécessaire mutation des ONG, afin de créer plus d’impact sur le terrain. La professionnalisation des ONG est un long chantier, et il faudra beaucoup de travail, notamment pour surmonter ce nouveau type d’intrusion comme les cyberattaques. Pour s’inscrire cliquer ici. Communiqué