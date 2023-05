Hackfest: 7e édition de la compétition nationale de cybersécurité

Le Hackfest se déroulera en deux étapes. Un tour qualificatif en ligne aura lieu le 10 juin, permettant aux équipes de démontrer leur expertise et de se qualifier pour la finale. Les équipes les plus performantes seront ensuite conviées au grand événement, la finale, qui se tiendra les 24 et 25 juin au technopôle El Ghazela.

Le comité d’organisation invite tous les étudiants passionnés de sécurité informatique à participer à cette expérience unique et à relever les défis de Hackfest. C’est l’occasion idéale de mettre en valeur leurs compétences, de se confronter à des problèmes réels et de se connecter avec des professionnels de renom dans le domaine de la cybersécurité.

Pour plus d’informations sur le Hackfest, pour vous inscrire à la compétition et pour découvrir le programme complet des ateliers, veuillez visiter le site web officiel de l’événement à l’adresse suivante: https://hackfest.tn/

Le comité d’organisation du Hackfest est composé de plusieurs membres, dont le bureau de Sup’Com CyberSecurity Club, une organisation estudiantine dédiée à promouvoir la cybersécurité et à développer les compétences des étudiants dans ce domaine. En plus, le comité d’organisation comprend également des chercheurs en cybersécurité d’autres établissements. Ces chercheurs ont une expertise avancée dans le domaine de la cybersécurité et apportent des connaissances précieuses pour la conception des épreuves du CTF.

En outre, le comité d’organisation compte également des anciens diplômés de Sup’Com qui ont acquis une expérience professionnelle dans le domaine de la cybersécurité. Ces anciens étudiants sont des experts en la matière et apportent une contribution précieuse en partageant leur expertise et leur expérience avec les étudiants actuels. Dans l’ensemble, le comité d’organisation du Hackfest est composé d’une équipe diversifiée et expérimentée de professionnels en cybersécurité, de chercheurs et d’étudiants passionnés, travaillant ensemble pour créer une compétition passionnante et stimulante pour les participants.

Communiqué