Haut débit fixe en Tunisie : des améliorations, mais un retard persistant face au Maroc et à l’Égypte

Partagez 0 Partages



En 2024, l’Afrique du Nord a connu une accélération notable du déploiement de la fibre optique, améliorant ainsi les performances du haut débit fixe dans la région. Cependant, la Tunisie demeure en retrait par rapport à ses voisins, malgré des initiatives récentes pour moderniser son infrastructure.

Performances du haut débit fixe en Afrique du Nord

Selon les données de Speedtest Intelligence® pour le quatrième trimestre 2024, l’Égypte maintient sa position de leader avec une vitesse médiane de téléchargement de 77,89 Mbps. Le Maroc se hisse à la deuxième place avec 35,57 Mbps, enregistrant une amélioration de 32 % par rapport à l’année précédente, grâce à une augmentation constante des abonnés à la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH). L’Algérie, malgré une croissance significative du nombre d’abonnés FTTH, voit ses performances limitées par la prédominance des lignes DSL. La Tunisie, quant à elle, affiche une vitesse médiane de téléchargement de 11,72 Mbps au quatrième trimestre 2024, en hausse par rapport aux trimestres précédents.

Initiatives et défis en Tunisie

La Tunisie a entrepris des efforts pour améliorer son infrastructure de haut débit. Tunisie Telecom (TT) prévoit de mettre à niveau la majorité des ports DSL vers le VDSL et de promouvoir des forfaits à plus haut débit. Cette stratégie vise à augmenter le débit fixe moyen de 10 Mbps en 2022 à 50 Mbps en 2024. À moyen terme, TT envisage d’étendre sa couverture et sa capacité FTTH de 100 000 connexions en 2022 à 500 000 d’ici 2025.

Cependant, plusieurs défis subsistent. La couverture limitée des services haut débit à grande vitesse et leur coût élevé rendent ces services inaccessibles pour de nombreux foyers. Par exemple, une ligne VDSL à 50 Mbps coûte plus de 26 $ par mois. De plus, le service fibre reste une offre de niche en raison de sa couverture limitée et de son coût élevé, avec une part de marché modeste de 4,5 % en juin 2023.

Comparaison internationale

En août 2024, la Tunisie se classait 152e sur 161 pays en termes de vitesse moyenne d’accès Internet haut débit fixe, avec une vitesse moyenne de 10,58 Mbps. À titre de comparaison, les Émirats arabes unis occupaient la première place avec 297,62 Mbps, tandis que des pays arabes comme le Qatar et la Jordanie se classaient respectivement 23e et 33e.

Perspectives d’avenir

Pour rattraper son retard, la Tunisie doit intensifier ses investissements dans l’infrastructure fibre optique et rendre les services haut débit plus abordables. Les initiatives récentes de Tunisie Telecom sont encourageantes, mais une collaboration accrue entre les acteurs du secteur et une régulation efficace seront essentielles pour améliorer les performances du haut débit fixe en Tunisie.

En conclusion, bien que des progrès aient été réalisés, la Tunisie doit redoubler d’efforts pour améliorer ses infrastructures et offrir à ses citoyens des services Internet à haut débit compétitifs.

Walid Naffati