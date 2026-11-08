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Healio lance HealIA pour automatiser la gestion de l’assurance santé en Tunisie et en Afrique

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La plateforme tunisienne de gestion d’assurance maladie Healio annonce le lancement de HealIA, une solution d’intelligence artificielle composée de six agents spécialisés (Scan, Desk, Audit, Care, Actuary et Board). Conçue en Tunisie et testée en conditions réelles avec Gras Savoye Tunisie comme client pilote, elle permet d’automatiser l’extraction de données, d’accélérer le traitement des dossiers, de détecter la fraude et de guider les assurés comme les décideurs, tout en gardant un contrôle humain sur chaque décision.

S’appuyant sur l’infrastructure SaaS d’Healio (qui compte 1,1 million de bulletins traités et 100 000 assurés), les données sont entièrement hébergées en Tunisie selon la réglementation locale. Labellisée Startup Tunisia, l’entreprise ambitionne de faire de HealIA un levier stratégique pour la couverture santé universelle sur le continent africain.

Source : Communiqué

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