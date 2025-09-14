Helios veut racheter jusqu’à 80 % du data center de Telecom Egypt

Partagez 0 Partages



Le fonds d’investissement Helios Investment Partners a soumis une offre pour acquérir entre 75 et 80 % de la filiale de Telecom Egypt qui détient le Regional Data Hub (RDH), un data center stratégique situé au Caire.

La transaction valorise 100 % du RDH à 230 millions de dollars, avec la possibilité de monter jusqu’à 260 millions de dollars si certains indicateurs de performance sont atteints. Telecom Egypt conserverait une participation minoritaire comprise entre 20 et 25 %.

Mis en service en 2021, le RDH avait inauguré une première phase de 2,5 MW de capacité informatique, rapidement saturée en moins d’un an. La deuxième phase (RDH2), actuellement en développement, prévoit environ 4,6 MW supplémentaires. À terme, le site devrait accueillir près de 4 000 racks répartis dans quatre bâtiments.

L’offre de Helios a déjà reçu l’approbation préliminaire du conseil d’administration de Telecom Egypt. Sa concrétisation reste toutefois soumise à la finalisation des accords définitifs et à certaines conditions liées à la restructuration du RDH en filiale.

Ce projet illustre l’intérêt croissant des investisseurs internationaux pour le marché égyptien des centres de données, appelé à devenir un hub régional de la connectivité et du cloud en Afrique et au Moyen-Orient.

W.N & IA

