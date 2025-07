Hewlett Packard Enterprise finalise l’acquisition de Juniper Networks

Partagez 0 Partages



Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé le 2 juillet 2025 la clôture de son rachat de Juniper Networks, pour un montant non dévoilé. Cette opération, initiée en janvier 2024 et validée par les actionnaires de Juniper en avril 2024, permet à HPE de doubler la taille de son pôle Networking et de proposer un portefeuille complet de solutions cloud-native et pilotées par l’intelligence artificielle.

Selon Antonio Neri, CEO de HPE, « cette union marque une nouvelle ère où réseaux et IA convergent pour accélérer la transformation des entreprises ». Rami Rahim, ancien dirigeant de Juniper et futur responsable de la division HPE Networking, ajoute : « en combinant nos expertises, nous créerons des architectures sécurisées, conçues pour et par l’IA. »

Parmi les points clés de l’intégration :

Offre unifiée : du silicium aux services logiciels, HPE couvre désormais l’ensemble de la chaîne réseau (routeurs, pare-feu, SASE).

Innovation accélérée : des capacités de R\&D renforcées pour répondre aux besoins des charges de travail IA hybrides et distribuées.

Synergies commerciales : Juniper accède au vaste réseau de distribution de HPE, tandis que les clients bénéficient d’une offre intégrée (compute, stockage, cloud, réseau).

Création de valeur : la transaction est immédiatement accretive sur le bénéfice par action non-GAAP, avec des synergies attendues dès la première année post-clôture.

Cette acquisition positionne HPE comme un acteur incontournable du cloud hybride et de l’« IA-driven Networking », prêt à accompagner la montée en puissance des entreprises vers des architectures toujours plus agiles et sécurisées.

D’après communiqué