HONOR lance en Tunisie le X9d, un smartphone axé sur la résistance et l’autonomie

HONOR annonce le lancement en Tunisie du HONOR X9d, nouveau modèle de sa série X, misant sur la robustesse, l’autonomie et les performances IA dans le segment milieu de gamme. Le constructeur met en avant une certification SGS Triple Resistant Premium Performance, combinée à une protection renforcée contre les chutes, l’eau et la poussière, ainsi qu’une étanchéité répondant à la norme IP69K.

Le HONOR X9d se distingue également par une batterie silicium-carbone de 8 300 mAh, annoncée pour offrir jusqu’à trois jours d’utilisation, avec une charge rapide filaire SuperCharge 66W et la prise en charge de la charge inversée. Côté photo, il embarque un capteur principal 108 Mpx avec stabilisation optique et électronique, enrichi de fonctions de retouche et d’optimisation basées sur l’intelligence artificielle.

L’appareil dispose par ailleurs d’un écran OLED 6,79 pouces en résolution 1,5K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des fonctionnalités avancées de confort visuel. Animé par un Snapdragon 6 Gen 4, le HONOR X9d propose jusqu’à 256 Go de stockage et une gestion mémoire optimisée via la technologie RAM Turbo. Le smartphone sera disponible en Tunisie à partir de décembre 2025, en plusieurs coloris, à un prix qui sera communiqué ultérieurement.

D’après communiqué

