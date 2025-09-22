En bref

HPE lance une instance cloud locale en Arabie Saoudite pour sa plateforme réseau IA-native

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé le déploiement d’une nouvelle instance cloud en Arabie Saoudite dédiée à sa plateforme HPE Juniper Networking Mist™, basée sur l’intelligence artificielle. Cette avancée vise à renforcer la conformité aux réglementations locales en matière de protection des données, tout en soutenant les objectifs de transformation numérique du Royaume dans le cadre de sa Vision 2030.

Cette instance locale permettra aux organisations de stocker leurs données sur le territoire saoudien et de tirer parti du moteur Marvis®, premier assistant virtuel GenAI du secteur. L’outil fournit des analyses proactives, des capacités d’automatisation et d’auto-réparation, afin d’optimiser l’expérience utilisateur et simplifier la gestion IT.

« Avec ce lancement, HPE confirme son engagement envers l’avenir numérique du Royaume », a déclaré Jacob Chacko, directeur régional Moyen-Orient et Afrique chez HPE Networking. « Nos solutions intelligentes et automatisées aideront les secteurs clés, de la santé à la distribution en passant par l’éducation et le gouvernement, à bénéficier d’un réseau plus sécurisé et efficient. »

La nouvelle infrastructure cloud, basée sur une architecture microservices, offre aux clients et partenaires saoudiens davantage d’agilité et de résilience. Elle prend en charge l’accès filaire et sans fil, le contrôle réseau “zero trust”, la localisation en intérieur, ainsi que les solutions SD-WAN/SASE.

Avec cette extension, HPE renforce sa présence mondiale : d’autres instances Mist existent déjà aux États-Unis et dans six autres pays.

D’après communiqué

