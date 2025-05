Google casse l’Internet classique: SEO obsolète, médias menacés, place à l’ère du Search sans clic

Partagez 0 Partages

Google transforme son moteur de recherche en assistant IA fermé : avec Gemini AI, les réponses s’affichent directement, sans besoin de visiter les sites web.

Chute massive de trafic attendue : Certains sites enregistrent déjà une baisse de 40 à 75 % de leur audience. Le SEO classique devient obsolète.

Les médias et agences doivent se réinventer : sans stratégie multimédia et omnicanale (vidéo, réseaux sociaux, podcasts…), les éditeurs risquent de disparaître.

Une mise à jour de Google passée (presque) inaperçue est en train de bouleverser tout l’écosystème numérique mondial. En intégrant Gemini AI en plein cœur de son moteur de recherche, Google transforme radicalement l’expérience utilisateur, mais surtout, il rebat les cartes pour les créateurs de contenu, les médias et les marques. Ce n’est plus un simple ajustement algorithmique : c’est une rupture. Et les premières conséquences sont déjà visibles.

Derrière ce changement technologique, se profile un véritable séisme numérique : baisse du trafic de 40 à 75 % pour de nombreux sites selon les premières analyses, disparition programmée du SEO traditionnel, chute de la visibilité organique, et à terme, remise en question du modèle économique même des médias Web.

Bienvenue dans l’Internet post-mai 2025 !

L’ère du “zéro clic” devient la norme

Dans une vidéo sur Youtube, Nathan Gotch, fondateur de Gotch SEO Academy, ne mâche pas ses mots : « Les anciens jours sont terminés. Google n’est plus un moteur de recherche. C’est devenu un système fermé, un assistant IA qui ne veut plus envoyer de trafic vers les sites. »

En activant ce qu’il appelle le “AI Mode”, Google répond désormais directement aux requêtes des utilisateurs avec des résumés générés par Gemini, leur assistant IA maison. Les fameux “10 liens bleus” qui structuraient la SERP depuis 20 ans, se réduisent à trois simples liens… quand ils apparaissent.

L’internaute reste sur Google, interagit avec l’IA, affine sa recherche, obtient des réponses, lit des avis, compare les produits, et peut même acheter sans jamais visiter un autre site.

Les agences SEO sur la sellette, les médias en danger

L’impact est colossal pour tout un pan de l’industrie numérique. Nathan Gotch va plus loin : « Les agences SEO vont avoir énormément de mal à justifier leurs prestations. Les éditeurs de contenu vont voir leur trafic chuter. Si vous misez tout sur du trafic organique, vous jouez un jeu dangereux. »

Même son de cloche du côté de Neil Patel, autre expert de référence dans le domaine du marketing digital. Dans un email adressé à ses abonnés, il déclare :

« Votre stratégie SEO est devenue obsolète. Vos concurrents qui s’adaptent dans les 90 jours à venir vont prendre une avance irrattrapable. »

Les sites qui se contentent de contenus informatifs génériques — comparatifs, listes, définitions — sont les premiers touchés. Car l’IA peut générer ces réponses plus rapidement, sans passer par les éditeurs humains.

Le modèle classique du média web basé sur la visite de pages s’effondre. Et seuls ceux qui auront su évoluer vers des formats multimédias (vidéos, podcasts, social clips, newsletters, événements…) survivront.

Un Internet fermé, comme Facebook… mais version Google

Cette stratégie de “walled garden” n’est pas nouvelle. Facebook avait amorcé le virage en cherchant à garder ses utilisateurs dans son application via des articles instantanés et vidéos auto-hébergées. Google applique la même logique, mais à l’échelle du Web.

Avec Gemini AI, Google aspire à devenir l’interface unique de recherche, de réponse, d’achat, de recommandation. Comme le résume Gotch : « Google veut être à la fois le haut et le milieu du tunnel de conversion. Il ne veut plus vous envoyer ailleurs. »

Et maintenant ? Vers une stratégie omnicanale “post-SEO”

Alors, que faire ? Abandonner le SEO ? Pas forcément. Mais repenser totalement l’approche.

Pour Nathan Gotch, la clé est claire : penser en termes de domination de sujet (topic domination). Il ne s’agit plus de chercher à “ranker sur Google”, mais d’occuper tous les espaces numériques liés à un sujet donné : YouTube, LinkedIn, TikTok, podcasts, newsletters, forums, Amazon, Reddit, etc.

L’objectif n’est plus le clic, mais la présence continue : être l’autorité incontournable sur un sujet donné, quel que soit le canal.

Neil Patel, lui, évoque la montée d’un web à deux vitesses avec la création d’un abonnement “AI Ultra” à 250 $/mois donnant accès à des outils expérimentaux. Une aubaine pour les géants, une menace pour les PME non préparées.

Et en Tunisie ? Le tsunami est en approche

Les entreprises tunisiennes — qu’il s’agisse de marques, d’agences ou de médias — doivent prendre conscience que l’ancien Internet est mort. Il ne s’agit pas d’un changement de tendance, mais d’un changement d’ère.

Les marques qui continueront à n’investir que dans le SEO ou les campagnes sponsorisées traditionnelles vont perdre en visibilité. Les médias qui n’ont pas diversifié leurs canaux ou produit de contenus vidéo, audio ou interactifs, risquent de disparaître.

Conclusion : Le futur du Web est déjà là. Et il n’attendra personne !

Ce qui se joue depuis mai 2025, c’est bien plus qu’une évolution technologique. C’est une redéfinition complète de la façon dont l’information circule, dont les utilisateurs s’informent, et dont les marques doivent exister en ligne.

C’est l’heure d’un sursaut. Les survivants seront ceux qui sauront comprendre, pivoter, expérimenter. Les autres, même les plus établis, seront oubliés dans les tréfonds d’un Web que Google ne montre plus.

Walid Naffati avec IA